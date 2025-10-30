NHL.cz na Facebooku

NHL

Nečas bude pokračovat v Coloradu! S Avalanche podepsal pohádkovou smlouvu

30. října 18:04

Jan Šlapáček

Spekulacím o budoucnosti Martina Nečase je konec. Český útočník se s Coloradem domluvil na novém osmiletém kontraktu, jehož hodnota je 92 milionů dolarů.

Zůstane Martin Nečas v Coloradu? Zkusí trh s volnými hráči? Přesně takových otázek bylo v posledních týdnech v hokejovém světě hodně. Nyní je ale jasno. Český útočník bude o Stanley Cup bojovat v následujících letech v dresu Colorada.

Nečas se s Avalanche domluvil na novém osmiletém kontraktu v celkové hodnotě 92 milionů dolarů, ročně bude zabírat v platovém stropu 11,5 milionů. Díky tomuto kontraktu se stane nejlépe vydělávajícím Čechem v NHL - Davida Pastrňáka přeskočí o 250 tisíc. Smlouva nadále obsahuje klauzuli o nevyměnitelnosti, která bude platit prvních sedm let.

Odchovanec Žďáru nad Sázavou se po příchodu do Colorada usadil v elitní formaci vedle Nathana MacKinnona, dostává výrazný prostor na přesilové hře a pravidelně boduje. Celkem odehrál za Avalanche jednačtyřicet zápasů a připsal si v nich jednačtyřicet kanadských bodů (18+23). V aktuální sezóně má bilanci 7+6 v jedenácti duelech.

Colorado dalo tímto podpisem jasně najevo, že nechce o českého útočníka přijít a ani se nechce dostat do situace, v jaké bylo v případě s Mikko Rantanenem. Nyní na Avalanche čeká příští léto vyjednávání o nové smlouvě s Cale Makarem, jinak jádro týmu má na příští roky postavené. A cíl bude jednoznačný - znovu získat Stanleyův pohár.

Dokáží to Avalanche a dočká se Martin Nečas i tohoto úspěchu? Následující roky ukážou.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Nečas? Takové smlouvy nejsou jednoduché, řekl GM. Sám hráč je nadšený

31. října 10:00

Češi a Slováci: Pastrňák gólem a asistencí nasměroval Bruins k vítězství

31. října 7:17

Rangers otočili zápas v Edmontonu! Pittsburgh vyhrál i na ledě Minnesoty

31. října 7:00

Olympiáda? Udělám pro ni všechno, říká Bedard po premiérovém hattricku

30. října 19:00

nhl.cz doporučuje

Hertl: Každé auto ve Vegas má naše logo. McDavid ho zaskočil, radost mu dělá Slavia

30. října 17:56

Gretzky se zpovídal Slovákům: Na pokoji s Libou, do týmu Cháru, naštval ho Šťastný

24. října 11:30

Život po životě. Nový Carter Hart podepsal smlouvu, míří na západ

17. října 19:21

Úděl Sisyfa. Má ještě Matěj Blümel na farmě co dokazovat?

15. října 14:45

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.