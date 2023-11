Nebe a dudy, Cooley a Slafkovský. Fanoušci Montrealu posílají Slováka na farmu

Už jen to, že byl Juraj Slafkovský vybrán jako jednička draftu, přineslo pozdvižení. Slovák se v minulé sezoně sžíval s ligou, pak přišlo těžké zranění, které mu ukončilo ročník. V tom současném však v matných výkonech pokračuje. A fanoušci Habs ho posílají o patro níž.

V deseti zápasech má zatím jednu asistenci, což je jednoduše málo. Ve čtvrtek navíc dostali fanoušci Canadiens další ránu, to když došlo na přímou konfrontaci mezi Slafkovským a Loganem Cooleym, jenž byl na stejném draftu vybrán třetí. Američan totiž na ledě zářil a zažívá skvělý vstup do ligy, kdy má v devíti zápasech sedm bodů.

V Mullett Areně proti Loganu Cooleymu, který byl v roce 2022 vybrán jako třetí v pořadí a v prvních devíti zápasech v NHL nasbíral sedm bodů a bodoval i proti Habs.

Loni se vrátil na univerzitu a dostal šanci zahrát si na juniorském mistrovství světa s týmem USA. V této sezoně byl zařazen do výrazně vylepšeného týmu Coyotes. Dle mnohých ideální scénář, který měl podle fanoušků být i u Slováka.

Canadiens se však rozhodli, že ho dají hned do NHL, místo aby ho poslali zpět do Finska. Rozhodli se neposlat ho na juniorské mistrovství světa. A dohady o tom, zda udělali správně, probíhají pořád.

Canadiens mají se Slafkovským svá vlastní očekávání a plány. Ale fanoušci se domnívají, že by měl být v AHL už teď. Od začátku Slafkovského působení v NHL si přáli, aby se naučil hrát v tempu NHL, aby se naučil vnímat hru v potřebném tempu a aby v průběhu tohoto procesu vykazoval známky růstu. Jestli se to děje? „Jsem si jistý, že ano,“ hlásí trenér Martin St. Louis.

Brankář Jake Allen, který si ve čtvrtek připsal 32 zákroků, také trvá na tom, že sebevědomí jeho spoluhráče je v pořádku. "Je v pohodě," řekl Allen o Slafkovksém. "Každý den je skvělý. Upřímně řečeno, ve srovnání s minulým rokem je jeho nálada mnohem lepší. Každý den chodí na led pracovat a nikdy jsem ho neviděl skleslého. Dělá ty správné věci."

To neznamená, že poslat urostlého Slováka do AHL, aby si zvedl sebevědomí, je špatný nápad. Ale dá se polemizovat, jestli AHL nabízí hráči nejlepší prostředí, aby se naučil zpracovávat hru v rychlosti NHL. Hra tam je podstatně pomalejší, je mnohem méně strukturovaná kvůli rozdílům v talentu a zkušenostech.

"Najdou se období, kdy bude muset najít způsob, jak to dát všechno dohromady, ale je to mladý kluk a pro nás v šatně je důležité, abychom mu pomohli," dodal Allen. "Když mi bylo devatenáct, rozhodně jsem nebyl v NHL, je to velký přechod. Ani pro jedničku draftu to není snadné, navíc s takovým očekáváním. Sezonu začal velmi dobře. I když body nebyly, jeho hra na mě udělala dojem. Jde o to, aby měl hlavu na správném místě, a na nás je, abychom mu pomohli."

