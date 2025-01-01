Ne tak rychle? Hvězda Vegas sice přerušila kariéru, ale bojuje

23. září 9:30David Zlomek
Alex Pietrangelo se po červencovém oznámení, že kvůli zdravotním problémům s kyčlí přerušuje kariéru na neurčito, poprvé vyjádřil k tomu, zda se ještě někdy vrátí na led. A i když budoucnost zůstává nejistá, úplně možnost návratu nevylučuje.
„Beru to den po dni. Procházím si procesem a uvidím, kam mě to dovede,“ řekl pětatřicetiletý obránce Golden Knights. „Cítím se mnohem lépe, nic není definitivní.“
Minulou sezonu odehrál 71 utkání základní části a dalších 10 v play off, přičemž patřil mezi nejvytíženější hráče týmu. Jenže přetrvávající bolesti kyčle zasahovaly i do jeho běžného života. Lékaři mu po sezoně doporučili výrazně omezit hokejovou zátěž, jinak se šance na zlepšení kvality života dramaticky sníží.
Místo operace se Pietrangelo rozhodl pro cestu intenzivní rehabilitace. „Operace? Zatím ne. Chci pokračovat v rehabilitaci, ta teď dělá obrovský rozdíl,“ vysvětlil. Během procesu zůstal s týmem v Las Vegas, kde využívá klubové zázemí a zároveň se snaží být přítomný i v kabině jako hlasitý lídr.
Více než hokej je pro něj ale aktuálně prioritou rodina. „Nejdůležitější je pro mě být tátou, mít možnost dělat věci se svými dětmi. To je to, co chci. A zároveň jsem vděčný, že tu máme fenomenální tým lidí, kteří mi pomáhají,“ zdůraznil.
Pietrangelo má za sebou impozantní kariéru. 17 sezon, 1 087 zápasů, 148 gólů a 637 bodů. Jako kapitán dovedl St. Louis Blues v roce 2019 k prvnímu Stanley Cupu v historii klubu a o čtyři roky později zvedl nad hlavu další pohár už v dresu Vegas. Zda se ještě někdy postaví na led jako aktivní hráč, ukáže až čas.
