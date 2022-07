Navždy Tučňákem! Letang podepsal na šest let

Před draftem se v NHL pořádně rozjíždí dění. Jednou z největších novinek je rozhodně podpis Krise Letanga. Ještě před pár dny vedení Penguins říkalo, že letními prioritami jsou podpisy Malkina s Letangem. Zatímco Rus ještě čeká, Letang má v kapse velkou smlouvu.

Pětatřicetiletý bek má za sebou životní ročník, nikdy v kariéře nenasbíral v jedné sezoně více bodů než v té uplynulé. Jeho účet činil deset branek a osmapadesát asistencí v sedmdesáti osmi utkáních. Na beka skvělá bilance.

Výsledkem je šestiletý pakt na dohromady 36,6 milionů dolarů! Pokud Letang smlouvu dodrží, zůstane členem Penguins až do svých jednačtyřiceti let.

„Kris ztělesňuje to, co znamená být členem Pittsburghu Penguins,“ stojí v oficiálním prohlášení generálního manažera Rona Hextalla. „Jeho role v našem týmu je nenahraditelná, je vůdčí osobností naší šatny a za posledních více než 15 let přispěl organizaci nespočtem věcí, včetně tří Stanley Cupů. Jsme nadšeni, že se stal doživotním členem Penguins.“

Rodák z Montrealu tak podtrhává status absolutní legendy, vždyť mezi obránci absolutně vládne. První příčka v historických tabulkách mu patří v kategorii odehraných zápasů, gólů, asistencí, bodů či vítězných branek.

Zatímco Letanga si Hextall a spol. mohou odškrtnou, Malkina ještě ne. Čas se přitom krátí, trh s volnými hráči se otevírá už za šest dnů. Brzo šestatřicetiletý borec by rád dostal minimálně podobné peníze jako Letang.

„S Genem na tom pracujeme,“ ujistil fanoušky ve středu Hextall.

