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Návrat šampiona, nebo cesta na farmu? Poctivý dělník vzal v St. Louis zavděk drobky

11. července 11:00

David Zlomek

Vedení St. Louis Blues v pátek večer potěšilo fanoušky oznámením o návratu velmi dobře známé tváře, ale pro samotného hráče to má do pohádkového kontraktu hodně daleko. Dvaatřicetiletý švédský bojovník Oskar Sundqvist, který s týmem v roce 2019 vybojoval Stanley Cup, se sice dohodl na nové roční smlouvě, ale jde pouze o dvoucestný pakt.

Zatímco na úrovni NHL si vydělá skromných 850 tisíc dolarů, v případě odsunutí na farmu do AHL jeho plat spadne na 300 tisíc. Pro dvojnásobného vítěze Stanley Cupu, jenž má v elitní lize odehráno 545 zápasů, je to krutá realita a jasný signál, že na podzimním kempu ho čeká boj o holé hokejové přežití.

Sundqvist má za sebou nemastnou neslanou sezonu, ve které za Blues naskočil do 52 utkání s bilancí pěti gólů a dvanácti asistencí. Na ledě trávil v průměru necelých třináct minut, občas zůstal sedět na tribuně jako zdravý náhradník a navíc ho limitovala zranění.

Po otevření trhu s volnými hráči sice mohl jako nechráněný agent zvednout kotvy, ale v St. Louis našel svůj domov a nechtělo se mu nikam stěhovat. Nyní se však bude muset popasovat s obrovskou konkurencí, protože jeho pozice v hierarchii klubu se po letních nákupech povážlivě propadla. Generální manažer Alexander Steen totiž přivedl Masona McTavishe, kontrakt dostal Dillon Dube a čtvrtou formaci vyztužil i volný hráč Ross Johnston.

Pro vytáhlého centra, který kromě St. Louis oblékal také dresy Pittsburghu, Detroitu a Minnesoty, tak vyvstává reálná hrozba. Může sice z kempu odejít jako platný defenzivní hráč čtvrté lajny, ale stejně tak reálně hrozí, že skončí na listině nechráněných hráčů a následně poputuje do nižší soutěže. V AHL se přitom Sundqvist objevil naposledy v ročníku 2017/18.

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