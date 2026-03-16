Návrat s pachutí viny. Gudas si odpykal trest a sype si popel na hlavu

25. března 12:00David Zlomek
Zatímco hvězdný kapitán Toronta Auston Matthews má po sezoně a před sebou měsíce bolestivé rekonvalescence, viník jeho zranění se vrací do práce. Radko Gudas si odpykal kontroverzní pětizápasový trest a v úterý večer v dresu Anaheimu proti Vancouveru znovu naskočil na led.
Český obránce, který 12. března nešetrným zákrokem kolenem na koleno poslal největší hvězdu ligy na operační sál s přetrženým vazem, se ještě před zápasem po ranním rozbruslení snažil vysvětlit, co se mu honí hlavou. „Vůbec mě netěší, jak to nakonec dopadlo a kde přesně došlo ke kontaktu,“ sypal si popel na hlavu pětatřicetiletý veterán. „Nejsem fanoušek takových zákroků. Nikdy nechci nikoho zranit, hokej je tvrdá hra, ale tohle mě lidsky hrozně mrzí. Šel jsem do toho souboje naplno a bohužel z toho byl tenhle nešťastný střet.“
Gudasův hit vyvolal v NHL obrovskou bouři, zejména kvůli nepoměru mezi trestem a následky. Zatímco Matthews musel po operaci kolene odepsat zbytek sezony, český bek vyvázl jen s pěti zápasy, což znovu rozvířilo debaty o tom, jak funguje disciplinární komise. Gudas se hned po zápase v Torontu snažil s Matthewsem spojit.
„Musím se poučit a být lepším hokejistou. Ozval jsem se mu, mluvili jsme spolu. Nechci vidět nikoho zraněného, takže je mi z toho fakt mizerně,“ popisoval Gudas, který Matthewsovi poslal omluvnou zprávu a později s ním i mluvil. Na otázku, jak takový hovor probíhal, odpověděl upřímně: „Je strašně těžké v takové chvíli hledat slova. Jen jsem chtěl mít jistotu, že ví, že mým záměrem nebylo ho vyřadit ze hry.“
Návrat českého beka do sestavy Ducks provázela i jedna humorná vložka, když dorazil jako úplně poslední na závěrečnou poradu k trenérovi, za což si musel odpykat trestné kolečko kolem kluziště. Kouč Joel Quenneville ale za svým svěřencem pevně stojí a celou situaci s Matthewsem už považuje za uzavřenou. „Věřím, že v tom nebylo nic úmyslného,“ nechal se slyšet Quenneville. „Byly to instinkty. Radko se cítil špatně, s Austonem mluvil a teď už je to za námi.“
Gudas se dušuje, že i po čtrnácti letech v lize se snaží vyvíjet a hrát tvrdě, ale férově. „Snažím se zůstat na té správné straně hranice. Hodně dlouho jsem neměl žádný problém, přes sedm let. Dělám všechno pro to, abych hrál důrazně, ale čistě,“ uzavřel obránce Anaheimu, kterého teď čeká těžká mise, a sice přesvědčit hokejovou veřejnost, že jeho pověst patří minulosti.