Návrat po operaci? Žádný problém! Norris v prvním zápase zapsal dvě trefy!

Josh Norris vynechal téměř kompletní loňskou sezonu vinou zranění. Nyní poprvé naskočil na led po operaci ramene a svůj návrat oslavil ve velkém stylu. Přestože naskakoval ve třetí formaci, dokázal vsítit dvě branky a ukázal, že je pro Ottawu nadále velmi platným hráčem.

Josh Norris ve svém debutu po operaci ramene dvakrát skóroval a pomohl Ottawě porazit Washington Capitals 6:1 v domácím prostředí Canadian Tire Center.

„Byla to dlouhá cesta a několik dlouhých dní a teď jsem konečně tady,” řekl Norris. „Myslím, že je to jeden z těch velkých okamžiků v životě. Je to zvláštní, myslím, že bůh je naprosto úžasný, ale nechci tady moc filozofovat. Jsem šťastný, že jsme vyhráli.”

Norris nehrál od 21. ledna a vynechal celou přípravu poté, co měl týden před tréninkovým kempem problémy v rameni.

„Slyšel jsem, jak mi fanoušci po návratu věnovali opravdu neskutečné ovace. Bylo to úchvatné,” prozradil Norris.

„Je těžké říct, že ho vidíte teprve v jeho prvním zápase po tom, co předvedl, ale takový je to sportovec,” řekl hlavní trenér D.J. Smith o Norrisovi. „Josh své přípravě věnoval spoustu času a je ve skvělé formě.”

S průběhem zápasu, ale přes dobrý výsledek, hlavní trenér úplně spokojen nebyl.

„Na začátku se mi náš styl hry nelíbil,” řekl trenér Senators D.J. Smith. „Ale myslím si, že jsme měli opravdu vyzrálý vstup do druhé třetiny. Dali jsme to do toho vše a udělali jsme, co jsme museli udělat, abychom převzali otěže zápasu.”

Z rozpačitého výkonu byli naopak velmi zklamaní Capitals, kteří první periodu neodehráli nejhůře, ale zažili katastrofální druhou část základní hrací doby.

„V první třetině se mi naše hra moc líbila,” řekl trenér Capitals Spencer Carbery. „Myslel jsem si, že to bylo zatím našich nejlepších 20 minut v sezóně. Prohrávali jsme sice 1:2, ale nemyslel jsem si, že by to byl problém. A pak přišla katastrofální druhá část, kdy každá chyba, kterou jsme udělali, skončila inkasovanou brankou.”

Capitals nakonec dostali šestigólový příděl a po třech duelech mají na svém kontě v kolonce úspěchů jen jedno těžce vydřené vítězství.

