NHL.cz na Facebooku

NHL

Návrat na scénu? Kandidátem na post šéfa Nashvillu je i kritizované jméno

28. března 14:00

David Zlomek

V hokejovém zákulisí NHL sice přestupy skončily, nicméně spekulací není nikdy dost. A jméno, které u mnoha fanoušků vyvolává silné emoce, je zpět ve hře o nejvyšší posty. Peter Chiarelli, jedna z nejzkušenějších a zároveň nejvíce diskutovaných postav mezi funkcionáři, podle čerstvých zpráv opustil organizaci St. Louis Blues, kde působil jako viceprezident pro hokejové operace.

Podle insidera Darrena Dregera z TSN se tak stalo proto, aby mohl „hledat nové příležitosti“, přičemž tou hlavní má být uvolněné křeslo generálního manažera v Nashvillu. Predators totiž marně hledají nástupce za Barryho Trotze, který v únoru překvapil oznámením o svém odchodu do důchodu z osobních a rodinných důvodů, a Chiarelli je teď kandidátem v jejich probíhajícím výběrovém řízení.

Jednašedesátiletý Chiarelli má za sebou kariéru jako na horské dráze, kterou si hokejový svět pamatuje hlavně díky jeho dvěma velkým štacím. V Bostonu mezi lety 2006 a 2015 vybudoval tým, který v roce 2011 vyhrál Stanley Cup, podepsal Zdena Cháru a draftoval hvězdy jako Brad Marchand.

Pak se ale přesunul do Edmontonu, kde sice draftoval Connora McDavida a podepsal životní smlouvu s Leonem Draisaitlem, ale zároveň se podepsal pod několik trejdů, které fanoušci Oilers dodnes nemohou rozdýchat. Po odchodu z Edmontonu v roce 2019 zakotvil v St. Louis, kde pomáhal Dougu Armstrongovi, ale teď se zdá, že ho touha znovu vést vlastní klub definitivně přemohla.

V St. Louis to ale není jediný odchod z vedení, protože Blues opouští také Kevin Maxwell, ředitel skautingu, který má namířeno do New Yorku Rangers. Pro St. Louis je to období velkých změn, protože se už dříve oznámilo, že žezlo generálního manažera po Armstrongovi brzy převezme Alexander Steen. Nashville se mezitím snaží zachránit sezonu a vybojovat play-off, zatímco Trotz stále vykonává svou funkci, dokud klub nenajde vhodného nástupce.

Share on Google+

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.