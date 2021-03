Návrat Lundqvista ještě v této sezóně? Vyloučit to nemohu, říká šéf Capitals

Ještě před pár měsíci se to zdálo nemožné, teď je všechno otevřené. Henrik Lundqvist podstoupil v lednu operaci srdce a zdálo se být jisté, že ho v tomto ročníku už na ledě neuvidíme. Otázka spíš zněla, zda ho vůbec ještě v NHL uvidíme. Generální manažer Washingtonu Capitals však aktuálně nevyloučil Švédův návrat ještě v této sezóně.

„Bylo by to hodně neuvěřitelné, kdyby byl schopný se vrátit. Uvidíme. Spíš to vypadá nepravděpodobné, ale vyloučit to nemohu,“ řekl Brian McLellan.

Devětatřicetiletý gólman podepsal po patnácti letech na Manhattanu s Washingtonem roční kontrakt na 1,5 miliónů dolarů. Než ovšem stihnul nastoupit k jedinému duelu, byl nucen oznámit nepříjemnou novinu. Lékaři mu odhalili vadu srdeční chlopně a doporučili chirurgické řešení. Švéd se rozhodl neriskovat a operaci v nejbližším možném termínu podstoupit.

Měsíc a půl nato zveřejnil video s tréninkem na ledě. „Je ohromné, co dokázal. To video jsem viděl jako vy,“ pokračoval McLellan. „Nevím, jak pravděpodobný nebo nepravděpodobný návrat je. Má za sebou výměnu srdeční chlopně…“ dodal opatrně.

Trenérský štáb pochopitelně je s brankářem v kontaktu, nikdo ale nechce předvídat. Veřejnost má informace z twitteru, kde nedávno Lundqvist vyhlásil, že to vezme ještě nějaký měsíc, než po důkladných testech a konverzacích s doktory rozhodne. „Co vím stoprocentně, že hokej pořád miluju,“ ujistil všechny.

Brankářskou jedničkou je nyní ve Washingtonu Vítek Vaněček, jehož trenér Peter Laviolette pořádně vytěžuje. Situace se pozvolna mění s návratem Ilji Samsonova, který je konečně fit a zhruba od konce února se s Čechem o brankoviště pravidelně střídá.

„Jsou to mladí kluci. Od Samsonova potřebujeme větší vzorek odchytaných zápasů, abychom posoudili, kde aktuálně je a kolik zátěže unese. U Vítka máme dobré povědomí o jeho nynější formě, myslím, že bude pokračovat ve zlepšování. Příští měsíce budeme vše monitorovat, abychom viděli, kde se nacházíme,“ dodal k situaci v brance McLellan.

