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Návrat legendy! Ron Francis se po letech vrací do Pittsburghu

21. června 11:00

David Zlomek

Pittsburgh Penguins vítají zpět jednu z největších postav své klubové historie. Třiašedesátiletý Ron Francis se oficiálně vrací do organizace jako zvláštní poradce pro hokejové operace. V této nové roli bude asistovat užšímu vedení Penguins se strategickým plánováním, skladbou kádru a celkovou optimalizací interních systémů i procesů s cílem zavést v klubu ty nejlepší možné postupy.

„Ron má k městu Pittsburgh i k Penguins hluboký vztah. Velmi si váží času, který zde strávil jako hráč, kdy dosáhl obrovských úspěchů, a je vynikajícím ambasadorem pro Penguins i celé město,“ prohlásil na jeho adresu prezident hokejových operací a generální manažer Kyle Dubas.

Francis spojil s Tučňáky úspěšná hráčská léta v období 1990-1998, během nichž s týmem vybojoval dva Stanley Cupy v letech 1991 a 1992. Do hokejového důchodu odešel po sezoně 2003/04 a od roku 2011 odstartoval dráhu hokejového funkcionáře. Tehdy začínal jako ředitel hokejových operací v Carolině, kde strávil většinu své kariéry a která ho v roce 1981 původně draftovala ještě jako Hartford Whalers.

Naposledy strávil Francis uplynulých sedm sezon v Seattlu. U Kraken začínal jako historicky první generální manažer klubu a postupně se vypracoval až na pozici prezidenta hokejových operací, z níž odstoupil teprve po skončení tohoto ročníku. Nyní se vrací do známého prostředí v Pittsburghu, který má za sebou úspěšný ročník s 98 body a poprvé od roku 2022 se probojoval zpět do play-off.

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