Návrat kapitána? Trošku se bojím, přiznává Bednar

Táhne se to pořádně dlouho. Poslední sezony Gabriela Landeskoga se nesou spíše v duchu zranění a rekonvalescence než odehraných zápasů. Nejinak tomu není ani v tomto ročníku. Landeskog stále nedohrál ani zápas. Když byl trenér Colorada dotázán, jak to s ním vypadá, pozitivně rozhodně nevypadal.

Jedna operace loni v říjnu, druhá předtím v březnu. Zatímco druhá operace byla spíše z preventivního důvodu a za účelem toho, aby byl stoprocentně připraven na play off (což vyšlo), ta druhá s tím neměla nic společného. U obou operací ale najdeme společného jmenovatele, a sice koleno.

„Trochu se o něj bojím,“ přiznal Jared Bednar, lodivod Colorada. „Celý rok nehrál, takže nevím, jak na tom po návratu bude. Snaží se ze všech sil, ale jen čas ukáže.“

Rozhodně se tak neopakuje scénář z minulé sezony, kdy Landeskog operací předešel komplikacím v play off. V tažení za Stanley Cupem hrál klíčovou roli, tudíž se rozhodnutí podstoupit zákrok hodnotilo jako pozitivní.

„Tehdy ho to trochu trápilo, tak si to nechal spravit,“ vzpomíná Bednar. „Dobře to načasoval, nechtěl se o to v play off starat.“

Situace je teď úplně jiná. Landeskog neodehrál ani zápas a rehabilitace se protáhla víc, než se předpokládalo. Teprve v půlce února se vrátil ze Švédska do Denveru, kde zkouší bruslit.

„Je to dost pomalý proces,“ pokrčil Bednar rameny. „Musíme to brát den po dni. Opravdu se o návrat snaží ze všech sil, ale žádný časový úsek, kdy by se mohl vrátit, nemáme.“

Landeskogovi je stále teprve třicet let, nicméně nad jeho budoucností visí otazník. Problémy, které se svým zdravím má, jsou očividně vážnější, než jaké by vyřešila obyčejná operace.

