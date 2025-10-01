Návrat Jonathana Toewse v ohrožení. Co přesně se stalo?

2. října 11:00Jiří Lacina
Winnipeg Jets prohráli v úterý v Grand Casino Areně v St. Paul s Minnesotou 2:3. To ale nebyla zdaleka jediná mrzutost večera. Jets totiž současně přišli o Jonathana Toewse a Vladislava Namestnikova, oba hráči zápas nedokončili.
Toewsův příběh notně živí zámořské sdělovací prostředky. Trojnásobný šampión Stanley Cupu a dlouholetý kapitán Blackhawks se po dvou letech zcela bez hokeje pokouší o návrat. Absolvoval složitý proces ke zlepšení svých imunitních problémů a v 37 letech si chce ještě zkusit, co mu tělo v konkurenci nejlepších dovolí.
Starší organismus ale někdy během dlouhé nečinnosti „zreziví“, jak trefně říkají v zámoří. Sidney Crosby se především z tohoto důvodu účastnil posledního světového šampionátu. Po nezdaru s postupem do play off přiznal, že si ve svém věku nepřeje dlouhou pauzu bez hokeje.
#NHLJets coach Scott Arniel, speaking on the @680CJOB post-game show with @UtilityVoice and @MitchellClinton, said Jonathan Toews "tweaked something."
— Mike McIntyre (@mikemcintyrewpg) October 1, 2025
“We’ll just wait until we get home and get it looked at and go from there.”
Bohužel také Jonathan Toews seznává, že návrat do provozní teploty bude tři roky před čtyřicítkou náročný. Ve druhé třetině přípravného duelu s Minnesotou se zranil. Na ledě strávil dohromady něco přes deset minut a ve třetím dějství už do hry nezasáhl.
„Něco si natáhl,“ řekl trenér Scott Arniel v předtuše zranění svalu nebo šlachy. „Počkáme, až se vrátíme domů, a tam se na to podíváme.“
Tým přišel také o Vladislava Namestnikova, který zmizel z utkání poté, co ho Jakov Trenin ve třetí třetině trefil zezadu hlavou proti mantinelu. Předtím se stihnul zapsat mezi střelce.
Žádné podrobnosti k oběma zraněným trenér ani později nepřidal.
„Zatím opravdu nevíme,“ dodal.
Toews má s Winnipegem podepsanou roční smlouvu na 2 milióny základního platu. Na bonusech si může přijít až na dalších 5 miliónů. Ty by se v případě naplnění odečetly klubu z platového stropu příští sezónu.
