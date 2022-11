Návrat Ehlerse se oddálil. Útočníka Winnipegu čeká operace

Tolik kýžený návrat Nikolaje Ehlerse, který by výrazně pomohl ofenzivě jinak skvěle bránícího Winnipegu, se odkládá na neurčito. Dánský hokejista totiž bude muset příští týden na operaci s tzv. sportovní kýlou. S rozhodnutím přišlo vedení týmu po měsíc dlouhé neúspěšné léčbě Ehlersova zranění.

Bolest v oblasti třísel se tradičně léčí konzervativními metodami. V drtivé většině případů tato bolest sportovce opustí a může se opět zapojit do tréninku. V případě, že konzervativní léčba nepomáhá, hovoří se o tzv. sportovní (neboli tříselné) kýle, což je dlouhodobá bolest třísla vázaná na zátěž. U Nikolaje Ehlerse právě konzervativní léčba nezabrala ani po měsíci, a tak muselo padnout definitivní rozhodnutí, co bude dál.

Rodák z Aalborgu se po dlouhých úvahách nakonec chirurgickému zákroku nevyhne. Jak dlouhou absenci si ale vyžádá následná léčba, nedokáže zatím nikdo odhadnout. „Nevíme, jak dlouho bude mimo, dokud se tam lékaři nepodívají a neuvidí, s čím mají co do činění,“ řekl před sobotním zápasem proti Pittsburghu trenér Winnipegu Rick Bowness.

Je zřejmé, že by Bowness chtěl šestadvacetiletého útočníka vidět na ledě co nejdříve. Ofenziva Jets totiž zatím nešlape zrovna ideálně. Kanadský celek sice předvádí výtečnou defenzivu opřenou o dobré výkony brankáře Connora Hellebuycka, ale pouze obrana dlouhodobě vyhrávat nedokáže. To se ostatně potvrdilo i proti Pittsburghu, se kterým Winnipeg prohrál 0:3.

O tom, že Ehlers bude muset na operaci, se rozhodovalo v posledních dnech. Ve středu si totiž vyjel se spoluhráči na první trénink od 19. října a podle Bownesse to nebylo ono. „Zranění nereagovalo tak, jak jsme doufali,“ ozřejmil.

„Po sedmi až deseti dnech jsem měl pocit, že došlo k pokroku. Byl to pomalejší pokrok, o tom není pochyb, ale netlačili jsme na to. Dali jsme tomu trochu víc času v naději, že se pokusíme operaci vyhnout,“ pokračoval Bowness. „Dali jsme tomu tolik času, kolik jsme jen mohli, ale nakonec jsme dospěli do bodu, kdy bylo jasné, že se jedná o něco vážnějšího."

Ztráta Ehlerse je pro celý Winnipeg citelná. Jedná se totiž o hráče, který v posledních šesti sezonách vždy překonal hranici 20 branek, přičemž v uplynulém ročníku nasázel 28 gólů a přidal 27 asistencí. Jeho příspěvek Winnipegu v ofenzivě rozhodně schází, přestože se všichni snaží ho nahradit.

„Je potřeba dát našim útočníkům velké uznání, protože všichni kluci odvádí dobrou práci,“ dodal Bowness.

Nikolaj Ehlers v této sezoně stihl odehrát jen dva zápasy na začátku sezony proti Rangers a Stars. V těchto dvou duelech zaznamenal tři asistence, což jen dokládá, nakolik je pro útok Winnipegu důležitým. Jak dlouho bude autor celkem 164 branek ve 480 zápasech mimo hru, to je v tuto chvíli ve hvězdách.

