Návrat do zápasu a zvládnuté prodloužení. Carolina srovnala stav série!

5. června 6:30Jan Šlapáček
I druhé utkání finálové série bylo pořádně dramatické a tentokrát muselo dokonce rozhodnout prodloužení, v němž vystřelil Hurricanes vítězství útočník Seth Jarvis.
Hokejisté Golden Knights budou po druhém finálovém zápase hodně smutnit, protože ho měli rozehraný velmi dobře a mohli se do Vegas stěhovat za velmi výhodné situace.
Golden Knights si v první polovině duelu vytvořili zásluhou dvou tref Bretta Howdena dvoubrankové vedení, které si dlouho bezpečně hlídali a vypadalo to, že tento duel dokáží dotáhnout do vítězného konce.
V posledních deseti minutách ale přišel silný tlak Caroliny, který padl na úrodnou půdu. V 51. minutě dal svému týmu život Logan Stankoven, o necelé tři minuty později vyrovnal Mark Jankowski a obrat v 56. minutě dokonal v přesilové hře Jordan Staal.
Vegas ale ukázalo svoji sílu a při hře bez brankáře stihlo zareagovat. Mark Stone gólem z předbrankového prostoru nasměroval duel do prodloužení.
V něm se smutným hrdinou stal Tomáš Hertl, který se provinil podrážením a Hurricanes nabídnutou přesilovou hru využili. Spasitelem Caroliny se stal Seth Jarvis, jenž vypálil z levého kruhu a jeho rána se zastavila až v brance.
Série se do Vegas stěhuje za stavu 1:1. Příští zápas se bude hrát v noci na neděli.
Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights
4:3pp. (0:1, 0:1, 3:1 - 1:0)
Stav série: 1:1
Branky a nahrávky
51. Stankoven, 53. Jankowski (W. Carrier, Robinson), 56. Staal (Gostisbehere, Svečnikov), 64. Jarvis (Gostisbehere, Sebastian Aho) – 14. Howden (Marner), 28. Howden (Barbašov, Hanifin), 59. Stone (Marner, Hertl).
Statistika
Střely na bránu: 26 – 26 | Přesilová hra: 2/4 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Frederik Andersen (CAR) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 63:56
Carter Hart (VGK) – 22 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 63:32
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 16:19
Tři hvězdy utkání
1. Seth Jarvis (CAR) - 1+0
2. Jordan Staal (CAR) - 1+0
3. Logan Stankoven (CAR) - 1+0