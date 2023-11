Návrat do Česka! Francouz opouští Colorado, vynechá celou sezonu NHL

Pavel Francouz se vrací do Česka! Zraněný gólman chce trávit čas s rodinou. Opouští tak Colorado, kde vyhlížel potenciální návrat mezi tři tyče. Jenže zdravotní trable nedovolily vítězi Stanley Cupu z roku 2022 zasáhnout v právě probíhající sezoně do jediného mače a Avs o víkendu oznámili, že kvůli zranění v dolní části těla Francouz vynechá i zbytek ročníku 2023/24. Reálně hrozí, že do NHL už nikdy nenaskočí.

Francouz a Colorado?

To spojení platilo od roku 2018. Teď možná nadobro končí. Bývalá opora extraligového Litvínova a velký fanoušek aviatiky totiž má smlouvu platnou jen do konce aktuální základní části. A v té se neobjeví. Ani na minutu. Tělo mu to nedovolí.

Laviny pak budou mít patrně nevelkou vůli "Frankiemu" nabízet další kontrakt.

Stačí si uvědomit, kolik toho Francouz u Avs promarodil. Pod Skalistými horami nemohli jeho služeb využít například po celou sezonu 2020/21, teď přidá další kompletně vynechaný ročník.

A v Denveru potřebují někoho, kdo vydrží zdravý a bude chytat alespoň coby spolehlivá dvojka. Třiatřicetiletý Čech jim tohle nabídnout nedokáže. Co výkonnost, tu dlouhodobě prokazoval, ale zrazuje ho – stejně jako celou kariéru – tělesná schránka.

Míval opakující se potíže s kotníky, třísly, koleny, kyčlemi...

Kdo ví, zda se zvládne dát ještě do kupy natolik, aby o comebacku do NHL mohl byť jen uvažovat. Pokud by mu okolnosti nepřály, rozloučí se se slavnou soutěží se znamenitými čísly (úspěšnost 91,9 procenta a čtyři nuly v 73 duelech) a coby šampion z roku 2022.

Jméno na Stanley Cupu si přitom loni nevyseděl na střídačce, zazářil při zranění jedničky Darcyho Kuempera a vyhrál všech šest mačů, do kterých nastoupil.

Když bylo Lavinám nejhůř a přišly kvůli zdraví o brankářské eso, zaskvěl se. On, který s ním paradoxně tolik bojuje.

O Francouzovo místo coby náhradníka Alexe Georgijeva momentálně v Coloradu svádí bitvu Justus Annunen s Ivanem Prosvětovem. Otázkou je, zda ambiciózní klub nezváží posílení na klíčovém postu. Ostatně "Frankie" svým dlouhodobým maroděním uvolní poměrně dost dolarů.

Onen končící pakt je na dva miliony ročně. Příjem, který dobře reflektuje, jak si Francouze Avs vážili. Viděli v něm víc než běžnou dvojku, ale také někoho, kdo dokáže předvést špičkové výkony, když se láme chleba.

Co s ním bude dál? I pokud se zcela zotaví, za velkou louži se bude vracet složitě. Spíše se dá očekávat evropská štace.

