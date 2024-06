Skutečně málokdy se stane, že prohrajete finále Stanley Cupu a hned další rok dostanete příležitost k reparátu. Panthers loni nestačili ve finále na Vegas, letos dostanou příležitost proti Edmontonu.

Situace není úplně analogická. Loni se Florida protáhla do play off z osmého místa, postup sichrovala na poslední chvíli. Pochod pohárovými boji potom byl vcelku překvapením, nikdo asi nečekal tři vyhrané série. Letos už byl tým z teplého poloostrova USA přesvědčivější, vyhrál Atlantickou divizi a v play off se s ním počítalo jako s favoritem.

Samotná opakovaná účast ve finále není častým jevem. Za posledních 25 let se něco takového podařilo Tampě Bay Lightning 2020-22, ta dokonce v trojí finálové účasti dvakrát uspěla, do třetice s Coloradem prohrála. Pittsburgh v letech 2008-09 uspěl jednou a 2016-17 dvakrát. Detroit v letech 2008-09 poprvé, podruhé ne. New Jersey 2000-01 poprvé ano, podruhé ne. Dallas 1999-00 poprvé ano, podruhé ne.

Ještě zajímavější je vyfiltrovat si týmy, které nejdřív neuspěly a v repríze ano.

Od rozšíření soutěže 1967-68 jich bylo jen pět, za posledních 45 let dokonce jen dva. Již zmíněný Pittsburgh v letech 2007 a 2008 prohrál s Detroitem ve finále 2:4, o rok později přetlačil stejného soka v sedmi zápasech. Vynikající Jevgenij Malkin posbíral v play off 36 bodů.

O víc než dvě dekády dřív nacházíme ve stejné pozici Edmonton Oilers. Zájemci o historii určitě znají vzpomínky Waynea Gretzkyho na jeho první finále. Tehdy ještě mladí Olejáři na zkušené Ostrovany nestačili. Dynastie Islanders byla na vrcholu, v roce 1983 oslavila čtvrtý titul v řadě. Gretzkyho překvapilo, že v šatně soupeře nikdo bujaře neslavil. Všichni si spíš ledovali rány a ošetřovali zranění.

Olejáře nic moc nebolelo a Gretzky pochopil, že právě proto selhali. O rok později přidali nezbytný důraz a bohatší o cenné zkušenosti už stejného soupeře přehráli. Islanders tak mimochodem zaznamenali šňůru devatenácti vyhraných sérií play off v řadě, tu dvacátou nepřidali.

Rok 1984 byl rokem Edmontonu a mohlo to tak být pět let v kuse, nebýt fatální chyby Stevea Smithe v sedmém zápase druhého kola 1986 s Calgary, kdy se předčasným vyřazením obhájce uvolnil trůn pro začínajícího Patricka Roye a jeho Montreal. V dalších dvou letech se Edmonton na vrchol vrátil.

Florida může být od počátku osmdesátých let teprve třetím týmem NHL, který napraví finálové selhání hned o rok později. Zabránit se jí v tom bude snažit právě Edmonton.

Co myslíte. Kdo má podle vás z finálové dvojice lepší představu o tom, jak bolí finálový úspěch?

Share on Google+