Nathan MacKinnon má pětistovku za sebou. Vyrovnal se například i Hejdukovi

Nathan MacKinnon se stal prvním hráčem z draftu roku 2013, který v NHL posbíral pětset kanadských bodů. Povedlo se mu to při těsné výhře nad Los Angeles 3:2, kdy si rodák z Halifaxu připsal dvě asistence u branek Saada a Rantanena.

Širokou veřejností je považován za jednoho z nejlepších, nejrychlejších a nejhůře bránících hráčů v celé lize. Z úterý na středu si navíc připsal milník, který zvládl naplnit během pouhých 528 utkání. 500 kanadských bodů v pouhých pětadvaceti letech. MacKinnon může atakovat ty největší jména v historických tabulkách...

„Je to super milník. Čekal jsem, že to přijde dříve, ale i tak je to skvělé,“ pronesl motivovaný kanadský hokejista. „Dosáhnout na pětset bodů v NHL není jednoduchá věc, během té cesty jsem ale hrál s několika skvělými hráči,“ dodal MacKinnon.

Stal se navíc šestým hráčem z aktivních hráčů NHL, kterému se povedlo tuto metu dosáhnout před dovršením šestadvaceti let. Před ním to zvládli Sidney Crosby, Alex Ovečkin, Steven Stamkos, Patrick Kane a Jevgenij Malkin. Slušná společnost...

Co se týče historie Avalanche, tak ve stejném věku se stejného milníku kdysi dočkali Joe Sakic, Peter Forsberg anebo český útočník Milan Hejduk. V tomto seznamu jde mimo jiné vidět, jak speciální kariéru Milan Hejduk měl. MacKinnon je sedmým hráčem v historii Avs, který na toto číslo dosáhl. Ale to má ještě dost duelů před sebou...

Absolutním lídrem je aktuální generální manažer Joe Sakic, který během své výjimečné kariéry nasbíral 1641 bodů, to má MacKinnon ještě co dělat. Nejblíže je na šestém místě Anton Stastny, který posbíral 636 bodů.

