Vstup do nové sezony San Jose vůbec nevyšel. Úvodní týdny naznačily, že návrat do play off, v němž Žraloci naposledy hráli v sezoně 2018/19, bude neskutečně těžký a byl možná jen toužebným přáním nového generálního manažera Mika Griera. Sedmačtyřicetiletý funkcionář, který má za sebou bohatou kariéru v NHL, je údajně připraven započít velkou přestavbu a je ochoten naslouchat nabídkám na většinu svých hráčů.

Sharks sice v noci na pátek udolali silné Toronto 4:3 po prodloužení, ale jinak příliš spokojení být nemohou. Odehráli nejvíce zápasů ze všech (10) a mají bilanci pouhých tří výher a hned sedmi porážek. Hůř jsou na tom v Západní konferenci pouze Vancouver, Anaheim a Arizona, kteří ale mají zápasy k dobru.

Hned zkraje ročníku tak San Jose nabírá dost nepříjemnou ztrátu a nový generální manažer Mike Grier, jenž se k týmu připojil v červenci, zvažuje, co dál. Jednou z možností je zcela obětovat probíhající sezonu (a pár dalších let) a začít obchodovat s ostatními týmy.

Podle nejnovějších informací je na soupisce San Jose jen velmi málo „nedotknutelných“ hokejistů. Drtivá většina týmu je naopak v očích Griera obchodovatelným zbožím, za které by Sharks mohli získat zajímavé protihodnoty v podobě mladých prospektů či voleb v draftu. Za současné situace se nedá ani zdaleka hovořit o snaze posilovat, organizace totiž potřebuje restart a ne oddalování nevyhnutelného.

Mezi nedotknutelnými hráči figuruje například Tomáš Hertl. Ne tedy, že by nějak zářil a v očích Griera byl nepostradatelným. Důvodem je, že ještě za působení Douga Wilsona u týmu uzavřel český útočník v březnu novou osmiletou smlouvu v celkové hodnotě 65,1 milionu dolarů a pro první tři sezony má no-movement klauzuli. Nemůže tak být vyměněn bez vlastního souhlasu.

Z Hertla by přitom Grier dokázal udělat hodně horké zboží. Jedná se o zkušeného a hokejově extrémně nadaného hráče, který je schopen tvořit i zakončovat. Na druhou stranu, i při přestavbě je potřeba mít v celku nějaké zdravé jádro ze zkušených hráčů a Hertl je ideálním kandidátem, aby Sharks pomohl v cestě zpět do špičky.

Stejnou klauzuli jako Hertl má i zkušený obránce Erik Karlsson, který tíží platový rozpočet týmu částkou 11,5 milionu dolarů ročně. Podle mnohých ovšem neodvádí ani zdaleka takové výkony, aby si tak vysoké ohodnocení zasloužil. I s ohledem na jeho smlouvu, která bude trvat až do léta 2027, je však prakticky nevyměnitelný.

Přestože by tak Grier rád započal přestavbu týmu, některých hráčů se zbavit ani nemůže. To se týká také pětatřicetiletého obránce Marca-Edouarda Vlasica a útočníků Logana Coutureho, Alexandra Barabanova a Nicka Bonina. Tři zmínění forvardi mohou být vyměněni pouze do sebou zvolených týmů, existuje tak teoretická klička, pokud se i s nimi Grier rozhodne obchodovat.

Se zbytkem svých svěřenců ovšem může Grier nakládat dle svého uvážení a je takřka jisté, že pokud mu bude nabídnuta zajímavá protihodnota, sáhne po ní.

Že se nebojí velkých kroků, ukázal ostatně už po týdnu, co byl ve vedení Sharks. Tehdy dotáhl odchod veterána Brenta Burnse do Caroliny. Sice si musel ponechat 2,7 milionu dolarů, které bude San Jose až do sezony 2024/25 Burnsovi vyplácet, ale i to je daň za omlazení kádru v době, kdy má většina organizací v NHL problém vejít se do platového stropu.

Byť tedy San Jose pravděpodobně nebude v této sezoně nijak zářit, rozhodně bude co sledovat. Dá se očekávat velký výprodej, který možná fanoušky Žraloků moc nepotěší, ale jiná cesta z krize na obzoru není.

