Nashville zvládl přestřelku s Floridou. Laine se trefil při vítězství Columbusu

Jedenácti gólovou přestřelku mezi Floridou a Nashvillem muselo rozhodnout až prodloužení, ve kterém se prosadil autor pěti kanadských bodů Filip Forsberg. Skvělou noc zažil i Patrik Laine, který se poprvé trefil za Columbus a pomohl svému týmu k výhře nad Dallasem.

NEW YORK RANGERS - WASHINGTON CAPITALS

4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Rangers vybojovali vítězství

Zdá se, že se v kabině Rangers pročistil vzduch. Celek z Manhattanu odehrál skvělé utkání a slaví vítězství 4:2. Capitals se v závěru pokusili vyrovnat při hře bez brankáře, Bučněvič však potvrdil výhru Rangers gólem do prázdné branky.

Branky a nahrávky

2. Strome (Fox, Panarin), 30. Bitetto (Rooney), 48. Strome (Panarin, Kakko), 60. Bučněvič (Zibanejad, Panarin) – 39. Hagelin (Hathaway, Sgarbossa), 52. Ovečkin (Bäckström).

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 - 33 | Přesilová hra: 0/3 – 0/4 | Trestné minuty: 17 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Igor Šesťorkin (NYR) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9%, odchytal 60:00

Vítek Vaněček (WSH) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90%, odchytal 58:50



Československá stopa v utkání

Libor Hájek (NYR) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:29

Jakub Vrána (WSH) – 0+0, -3 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:41

Zdeno Chára (WSH) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:40

Richard Pánik (WSH) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 12:53

Vítek Vaněček (WSH) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90%, odchytal 58:50



Tři hvězdy utkání

1. Ryan Strome (NYR) - 2+0

2. Igor Šesťorkin (NYR) - 31 zákroků

3. Artěmij Panarin (NYR) - 0+3

FLORIDA PANTHERS - NASHVILLE PREDATORS

5:6pp. (2:2, 3:1, 0:2 - 0:1)

Gólové hody ve prospěch Nashvillu

Hlavní hvězdy zápasu? Jonathan Huberdeau a Filip Forsberg. Oba útočníci si dokázali připsat po pěti kanadských bodech a byli téměř u všeho podstatného. Švédský útočník nakonec i celý zápas rozhodl, když se prosadil v prodloužení.

Branky a nahrávky

2. Huberdeau, 11. Huberdeau (Nutivaara, Hörnqvist), 21. Ekblad (Barkov, Huberdeau), 29. Barkov (Huberdeau, Yandle), 36. Huberdeau – 10. Forsberg (Ellis, Johansen), 16. Järnkrok (Forsberg), 27. Duchene (Forsberg, Ellis), 58. Josi (Ekholm, Forsberg), 60. Duchene (Cousins, Haula), 64. Forsberg (Arvidsson).

Statistické okénko

Střely na bránu: 36 - 41 | Přesilová hra: 2/4 – 2/4 | Trestné minuty: 8 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Sergej Bobrovskij (FLA) – 35 zákroků, 6 OG, úspěšnost 85,4%, odchytal 64:00

Juuse Saros (NSH) – 19 zákroků, 5 OG, úspěšnost 79,2%, odchytal 39:14

Pekka Rinne (NSH) – 12 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100%, odchytal 22:52



Československá stopa v utkání

Radko Gudas (FLA) – 0+0, +2 účast, 3 střely na branku, TM 0, čas na ledě 17:56



Tři hvězdy utkání

1. Filip Forsberg (NSH) - 2+3

2. Jonathan Huberdeau (FLA) - 3+2

3. Matt Duchene (NSH) - 2+0

COLUMBUS BLUE JACKETS - DALLAS STARS

4:3 (2:0, 1:2, 1:1)

Laine poprvé skóroval za Blue Jackets

Columbus slaví těsné vítězství nad Dallasem a zásluhu na tom má i finský útočník Patrik Laine, který se po výměně poprvé prosadil za svůj nový celek. Stalo se tak ve druhém zápase, takže to vypadá, že by jeho aklimatizace mohla být rychlá.

Branky a nahrávky

3. Bjorkstrand (Grigorenko, S. Jones), 17. Roslovic (Robinson, Werenski), 28. Laine (Domi, Texier), 44. Atkinson (Bjorkstrand, Roslovic) – 22. Hintz (Gurjanov, Radulov), 38. Radulov (Heiskanen, Dickinson), 52. Benn (Radulov).

Statistické okénko

Střely na bránu: 25 - 28 | Přesilová hra: 0/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Joonas Korpisalo (CBJ) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3%, odchytal 60:00

Anton Chudobin (DAL) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0%, odchytal 58:34



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Oliver Bjorkstrand (CBJ) - 1+1

2. Jack Roslovic (CBJ) - 1+1

3. Cam Atkinson (CBJ) - 1+0

MONTREAL CANADIENS - OTTAWA SENATORS

2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Ottawa obrala Montreal

Pokažený závěr první třetiny stál Montreal celé utkání. Ottawa dokázala během pár sekund otočit průběh zápasů, následně přidala další branku a své vedení si uhlídala, i když se Canadiens povedlo v samotném závěru snížit.

Branky a nahrávky

11. Gallagher (Tatar, Danault), 59. Anderson (Danault) – 20. Chabot (Tierney, Stützle), 20. Stützle (Batherson, Chabot), 29. Brown (Brännström, Stützle).

Statistické okénko

Střely na bránu: 38 - 22 | Přesilová hra: 0/4 – 1/4 | Trestné minuty: 15 – 15

Kdo se postavil do brankoviště?

Carey Price (MTL) - 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4%, odchytal 58:56

Matt Murray (OTT) - 36 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,7%, odchytal 59:54



Československá stopa v utkání

Tomáš Tatar (MTL) - 0+1, 0 účast, 5 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 16:18



Tři hvězdy utkání

Tim Stützle (OTT) - 1+2

Matt Murray (OTT) - 36 zákroků

Phillip Danault (MTL) - 0+2

TORONTO MAPLE LEAFS - VANCOUVER CANUCKS

7:3 (2:1, 3:1, 2:1)

Maple Leafs si s chutí zastříleli

Toronto vstřelilo proti Vancouveru sedm branek a dokráčelo si pro další vítězství. Hattrick dokázal zkompletovat zkušený Jason Spezza, dvěma góly na něj navázal Auston Matthews.

Branky a nahrávky

3. Matthews (Muzzin, Marner), 11. Spezza (Rielly, Nylander), 24. Matthews (Marner, Hyman), 29. Spezza (Petan, Boyd), 38. Tavares (Nylander, Rielly), 45. Spezza (Muzzin, Nylander), 52. Marner (Bogosian, Boyd) – 7. Pearson (Pettersson, Höglander), 24. Horvat (Miller, Boeser), 49. Miller (Hughes).

Statistické okénko

Střely na bránu: 37 - 19 | Přesilová hra: 1/5 – 1/2 | Trestné minuty: 11 – 15

Kdo se postavil do brankoviště?

Frederik Andersen (TOR) – 16 zákroků, 3 OG, úspěšnost 84,2%, odchytal 60 minut

Thatcher Demko (VAN) – 30 zákroků, 7 OG, úspěšnost 81,1%, odchytal 60 minut



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Jason Spezza (TOR) – 3+0

2. Auston Matthews (TOR) – 2+0

3. Mitchell Marner (TOR) – 1+2

CHICAGO BLACKHAWKS - CAROLINA HURRICANES

6:4 (3:1, 0:2, 3:1)

Carolina byla přestřílena Chicagem

Ofenzivně laděné klání stálo za to. Z deseti gólů se o šest postarali hokejisté Chicaga, kteří tak získali cenné dva body do tabulky. Nejvíce se o to zapříčinil Patrick Kane, který vstřelil gól a třikrát asistoval.

Branky a nahrávky

4. Janmark (Kubalík, Kurashev), 15. Kubalík (Beaudin, Janmark), 20. Shaw (Kane, Kubalík), 43. Kane (Söderberg), 53. DeBrincat (Suter, Kane), 60. DeBrincat (Kane) – 2. Aho (Hamilton, Svečnikov), 21. Niederreiter (Nečas, Slavin), 21. Svečnikov (Hamilton), 46. McGinn (Aho, Pesce).

Statistické okénko

Střely na bránu: 35 – 34 | Přesilová hra: 3/5 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Kevin Lankinen (CHI) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2%, odchytal 60:00

James Reimer (CAR) – 29 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,3%, odchytal 58:40



Československá stopa v utkání

David Kämpf (CHI) – 0+0, +1 účast, 0 střel na branku, TM 0, čas na ledě 17:07

Dominik Kubalík (CHI) – 1+2, -1 účast, 4 střely na branku, TM 4, čas na ledě 15:39

Martin Nečas (CAR) – 0+1, +1 účast, 3 střely na branku, TM 2, čas na ledě 17:50



Tři hvězdy utkání

1. Patrick Kane (CHI) – 1+3

2. Dominik Kubalík (CHI) – 1+2

3. Alex DeBrincat (CHI) – 2+0

ST. LOUIS BLUES - ARIZONA COYOTES

3:4 (0:2, 0:1, 3:1)

St. Louis začalo pozdě

Arizona měla v tomto případě velké štěstí, že nebyl zápas o minutu delší. St. Louis v závěru třetí třetiny dohánělo brankovou ztrátu a během čtyř minut se prosadilo hned třikrát. Na bodový zisk ale jeden gól ještě chyběl.

Branky a nahrávky

57. Hoffman (Krug, Schenn), 59. O'Reilly (Schwartz, Perron), 60. Hoffman (Perron, Krug) – 10. Pitlick (Caggiula, Dvorak), 18. Schmaltz (Garland, Oesterle), 26. Garland (Demers, Oesterle), 58. Dvorak.

Statistické okénko

Střely na bránu: 43 - 30 | Přesilová hra: 0/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Jordan Binnington (STL) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,7%, odchytal 55:41

Antti Raanta (ARI) – 40 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93,0%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Conor Garland (ARI) - 1+1

2. Mike Hoffman (STL) - 2+0

3. Jordan Oesterle (ARI) - 0+2

WINNIPEG JETS - CALGARY FLAMES

4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Hellebuyck to zavřel

Hokejisté Winnipegu slaví další vítězství proti Calgary. Flames se dostali v úvodní části do vedení, Jets se však v prostřední třetině prosadili hned třikrát a zcela otočili vývoj zápasu. Skvělý výkon podal Connor Hellebuyck, který nedopustil žádné drama v závěru a již neinkasoval.

Branky a nahrávky

24. Appleton (Lowry, Perreault), 34. Connor, 40. Scheifele (Pionk, Perreault), 59. Appleton (Perreault) – 20. Mangiapane (Välimäki).

Statistické okénko

Střely na bránu: 27 - 24 | Přesilová hra: 0/3 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Connor Hellebuyck (WPG) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8%, odchytal 60:00

Jacob Markström (CGY) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5%, odchytal 58:49



Československá stopa v utkání

Dominik Simon (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střely na branku, TM 0, čas na ledě 10:03



Tři hvězdy utkání

Connor Hellebuyck (WPG) - 23 zákroků

Mathieu Perreault (WPG) - 0+3

Mason Appleton (WPG) - 2+0

