Nashville vítá ve svých řadách dalšího Švýcara! Na dva roky podepsal Niederreiter

Ihned po konci sezony bylo více méně jasné, že v Carolině Nino Niederreiter neprodlouží. Jeho agent pokračování u Hurikánů na sto procent nevyloučil, dohoda však nepadla. Zkušený Švýcar se nakonec rozhodl otestovat trh s volnými hráči. Po dlouhém rozhodování je jasno, zakotví v Nashvillu.

Devětadvacetiletý hráč si v poslední sezoně připsal v 75 zápasech 44 bodů. Se čtyřiadvaceti góly byl třetím nejlepším střelcem svého celku. Za dvanáct sezon v nejslavnější lize světa vystřídal dresy tří různých celků. Po Islanders, Wild a Hurricanes nyní přichází do Predators, kde se setká s krajanem Josim.

Smashville se se švýcarským útočníkem dohodl na dvouletém kontraktu. Během této doby si vydělá 8 milionů dolarů, což dělá necelých 192 milionů českých korun.

Kromě Josiho, kterého švýcarský křídelník zná z reprezentací, dojde i na další shledání. S Mikaelem Granlundem strávil šest let v Minnesotě, Ryana Johansena zase zná z celku Portland Winterhawks, kde společně působili v sezoně 2009/2010.

Od roku 2014 Niederreiter nechyběl ve vyřazovacích bojích, během 82 zápasů si připsal 30 bodů. V play off však s Minnesotou i Carolinou dokráčel nejdále do druhého kola. S Nashvillem bude chtít dojít dále. To však bude velký oříšek, jelikož celek z Tennessee má poslední roky problém prodrat se přes první kolo.

Predators nebyli letos na trhu moc aktivní. Ještě před jeho otevřením podepsali Filipa Forsberga na osm let, jeho kontrakt má hodnotu 68 milionů dolarů. Z volných hráčů ukázal Nashville na gólmana Kevina Lankinena, který bude dělat dvojku Sarosovi.

Do útoku kromě zkušeného rodáka z městečka Chur přivedli ještě sedmadvacetiletého Zacha Sanforda, který se do Tennessee dostal z Ottawy.

