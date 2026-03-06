Nashville dal šest gólů Bostonu! Buffalo znovu vítězně

6. března 6:30Jan Šlapáček
Dalších osm zápasů ze základní části NHL je minulostí. Co se v noci všechno událo?
Nashville se ještě nehodlá vzdát a bude se chtít procpat mezi nejlepší osmičku týmů v Západní konferenci. Predators v domácím prostředí porazili Bruins s přehledem 6:3 a na druhou divokou kartu ztrácí tři body.
Play-off začíná mít naopak pomalu jisté Buffalo, které pokračuje ve skvělých výkonech a v noci si připsalo páté vítězství v řadě. Tentokrát Sabres ovládli zápas v Pittsburghu, kde vyhráli 5:1. Hodně se bude mluvit o faulu Jevgenije Malkina, který sekl Rasmuse Dahlina.
New York Rangers - Toronto Maple Leafs
6:2 (1:1, 1:1, 4:0)
Branky a nahrávky
7. Cuylle (Schneider), 28. Gavrikov (T. Raddysh, Brodzinski), 46. Lafrenière (Zibanejad), 51. Chmelař, 52. Zibanejad (Lafrenière, Fox), 58. Cuylle (Lafrenière, Zibanejad) – 1. Maccelli (Nylander), 26. Cowan (Knies, Tavares).
Statistika
Střely na bránu: 24 – 31 | Přesilová hra: 1/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Igor Šesťorkin (NYR) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 59:56
Joseph Woll (TOR) – 18 zákroků, 5 OG, úspěšnost 78,3 %, odchytal 57:00
Česká a slovenská stopa
Jaroslav Chmelař (NYR) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 09:32
Tři hvězdy utkání
1. Alexis Lafrenière (NYR) - 1+2
2. Will Cuylle (NYR) - 2+0
3. Jaroslav Chmelař (NYR) - 1+0
Philadelphia Flyers - Utah Mammoth
0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Branky a nahrávky
22. Schmaltz (Guenther, Durzi), 29. Keller (Guenther), 59. Carcone (Stenlund, Marino).
Statistika
Střely na bránu: 16 – 23 | Přesilová hra: 0/0 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Vítek Vaněček (UTA) – 16 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00
Dan Vladař (PHI) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,09 %, odchytal 57:48
Česká a slovenská stopa
Vítek Vaněček (UTA) – 16 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00
Dan Vladař (PHI) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,09 %, odchytal 57:48
Tři hvězdy utkání
1. Dylan Guenther (UTA) - 0+2
2. Vítek Vaněček (UTA) – 16 zákroků
3. Clayton Keller (UTA) - 1+0
Pittsburgh Penguins - Buffalo Sabres
1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
Branky a nahrávky
15. Rust (Kindel) – 12. McLeod, 25. Norris (Doan, Byram), 27. Tuch (Power, T. Thompson), 31. Power (Norris, Östlund), 57. Samuelsson.
Statistika
Střely na bránu: 28 – 26 | Přesilová hra: 0/5 – 1+6 | Trestné minuty: 25 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Arturs Šilovs (PIT) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 55:54
Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 59:24
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Owen Power (BUF) - 1+1
2. Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) - 27 zákroků
3. Bryan Rust (PIT) - 1+0
Columbus Blue Jackets - Florida Panthers
4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
Branky a nahrávky
6. Provorov (Monahan, Marčenko), 31. Olivier (Zamula, Provorov), 42. Jenner (K. Johnson), 59. Olivier (Coyle, Provorov) – 50. Mikkola (Ekblad, Reinhart), 55. Bennett (Ekblad, M. Tkachuk).
Statistika
Střely na bránu: 28 – 28 | Přesilová hra: 1/3 – 1/3 | Trestné minuty: 8 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Jet Greaves (CBJ) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00
Daniil Tarasov (FLA) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 59:04
Česká a slovenská stopa
Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:44
Tři hvězdy utkání
1. Ivan Provorov (CBJ) – 1+2
2. Mathieu Olivier (CBJ) – 2+0
3. Jet Greaves (CBJ) – 26 zákroků
Nashville Predators - Boston Bruins
6:3 (1:0, 4:1, 1:2)
Branky a nahrávky
14. Hague (Wiesblatt, Svečkov), 22. Matthew Wood (Perbix), 31. Haula (Skjei, Stamkos), 33. F. Forsberg (Stamkos, Ufko), 35. Matthew Wood (Josi, F. Forsberg), 58. Evangelista (F. Forsberg) – 24. M. Geekie (McAvoy, E. Lindholm), 47. McAvoy (Arvidsson, Zacha), 56. Arvidsson (Mittelstadt, Zacha).
Statistika
Střely na bránu: 29 – 23 | Přesilová hra: 1/5 – 1/4 | Trestné minuty: 10 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Juuse Saros (NSH) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,0 %, odchytal 60:00
Joonas Korpisalo (BOS) – 23 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,1 %, odchytal 59:16
Česká a slovenská stopa
Pavel Zacha (BOS) – 0+2, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:17
David Pastrňák (BOS) – 0+0, -3 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:02
Tři hvězdy utkání
1. Matthew Wood (NSH) - 2+0
2. Filip Forsberg (NSH) - 1+2
3. Steven Stamkos (NSH) - 0+2
Winnipeg Jets - Tampa Bay Lightning
4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Branky a nahrávky
36. M. Barron (Koepke, Pearson), 40. Scheifele (Iafallo, Connor), 46. Nyquist (J. Toews, Pearson), 58. Connor (Scheifele, Iafallo) – 42. Point (Guentzel, D. Raddysh).
Statistika
Střely na bránu: 30 – 27 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Connor Hellebuyck (WPG) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,3 %, odchytal 59:47
Andrej Vasilevskij (TBL) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 58:54
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:15
Tři hvězdy utkání
1. Gustav Nyquist (WPG) - 1+0
2. Mark Scheifele (WPG) - 1+1
3. Connor Hellebuyck (WPG) - 26 zákroků
Calgary Flames - Ottawa Senators
1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Branky a nahrávky
18. Pospíšil (Gridin, Šarangovič) – 30. Eller (Greig, Zetterlund), 47. Cozens (B. Tkachuk), 58. Stützle, 60. Pinto (Amadio, Zub).
Statistika
Střely na bránu: 20 – 37 | Přesilová hra: 0/3 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Devin Cooley (CGY) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, odchytal 58:40
Linus Ullmark (OTT) – 19 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 59:20
Česká a slovenská stopa
Adam Klapka (CGY) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 8:21
Martin Pospíšil (CGY) – 1+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:29
Tři hvězdy utkání
1. Devin Cooley (CGY) – 33 zákroků
2. Tim Stützle (OTT) – 1+0
3. Dylan Cozens (OTT) – 1+0
Los Angeles Kings - New York Islanders
5:3 (1:0, 2:1, 2:2)
Branky a nahrávky
4. Panarin (Kopitar, M. Anderson), 35. S. Helenius (Malott, Ward), 36. M. Anderson (Doughty, Kempe), 43. Laferriere (B. Clarke, Kuemper), 49. Kempe (B. Clarke, Panarin) – 40. Horvat (Pageau), 45. Pelech (Pageau), 59. Heineman (M. Schaefer, Barzal).
Statistika
Střely na bránu: 35 – 34 | Přesilová hra: 1/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Darcy Kuemper (LAK) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 60:00
Ilja Sorokin (NYI) –30 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 51:25
Česká a slovenská stopa
Ondřej Palát (NYI) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 15:15
Tři hvězdy utkání
1. Anže Kopitar (LAK) - 0+1
2. Artěmij Panarin (LAK) - 1+1
3. Mikey Anderson (LAK) - 1+1
