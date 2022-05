Národní tým posílí 7 hráčů z NHL! Voráček s Kubalíkem se omluvili

Generální manažer Petr Nedvěd během sobotního utkání Českých hokejových her se Švédskem odkryl jména prvních sedmi posil národního týmu z NHL.

Reprezentaci v rámci přípravy na MS ve Finsku posílí brankář Karel Vejmelka z Arizony, obránci Filip Hronek z Detroitu s Radimem Šimkem ze San Jose a útočníci Jakub Vrána z Detroitu, Dominik Simon z Anaheimu, Dmitrij Jaškin z Arizony a Tomáš Hertl ze San Jose.

Většina z nich by se k týmu měla připojit v Praze před odletem na Švédské hokejové hry. Pouze Hertl s Šimkem přiletí ze zámoří přímo do Stockholmu.

„Je skvělé, že kluci z NHL mají zájem reprezentovat a třeba i po 82 zápasech přijedou pomoct českému týmu na světový šampionát.“

„Je skvělé, že kluci z NHL mají zájem reprezentovat a třeba i po 82 zápasech přijedou pomoct českému týmu na světový šampionát,“ těší generálního manažera národního týmu Petra Nedvěda.

Se všemi hráči se sešel a předběžně domluvil už během své inspekční cesty po USA na přelomu března a dubna, konkrétní jména ale mohl oficiálně zveřejnit až po konci základní části NHL. „Na základě dohody s vedením NHL jsme je mohli potvrdit až dnes.“

„Kuba Voráček mi říkal, že v průběhu sezony prodělal několik drobnějších zranění a spoustu zápasů odehrál pod prášky tlumící bolest, proto se teď potřebuje dát v první řadě v následujících měsících zdravotně dohromady.“

Nedvědovi se naopak z účasti na letošním šampionátu ve Finsku omluvili Jakub Voráček z Columbusu a Dominik Kubalík z Chicaga.

„Kuba Voráček mi říkal, že v průběhu sezony prodělal několik drobnějších zranění a spoustu zápasů odehrál pod prášky tlumící bolest, proto se teď potřebuje dát v první řadě v následujících měsících zdravotně dohromady,“ prozrazuje Nedvěd.

„I Dominik Kubalík přiznal, že celá sezona byla pro něj hodně náročná a vzhledem k tomu, že nemá v NHL podepsanou smlouvu, potřebuje co nejdelší letní pauzu, aby se co nejlépe připravil na příští ročník.“

„I Dominik Kubalík přiznal, že celá sezona byla pro něj hodně náročná a vzhledem k tomu, že nemá v NHL podepsanou smlouvu, potřebuje co nejdelší letní pauzu, aby se co nejlépe připravil na příští ročník. Oba kluci mi říkali, že je to moc mrzí a že budou letos nároďáku držet palce na dálku,“ přidává Nedvěd.

Podle něj je ještě otevřená situace okolo Filipa Zadiny, útočník Detroitu musel na operaci slepého střeva. „Ještě ale není jisté, zda kvůli tomu přišel o možnost startovat na MS. Jsem domluven s generálním manažerem Red Wings Stevem Yzermanem, že si příští týden zavoláme a řekneme si, jak to s Filipem vypadá.“

„Ještě není jisté, zda Filip Zadina přišel o možnost startovat na MS. Jsem domluven s generálním manažerem Red Wings Stevem Yzermanem, že si příští týden zavoláme a řekneme si, jak to s ním vypadá.“

Případné další posily z NHL bude moct česká reprezentace ohlásit až po konci prvního kola play off. „Dvojice týmů pro play off vycházejí tak, že téměř z každé série může vypadnout potenciální posila pro národní tým. Počkáme ale nejdřív, jak první kolo NHL dopadne. Poté všechny obvolám a budeme to řešit případ od případu,“ uzavírá Nedvěd.

Hráči z NHL, kteří doplní národní tým pro Švédské hokejové hry:

Brankář:

Karel Vejmelka (Arizona Coyotes)

Obránci:

Filip Hronek (Detroit Red Wings), Radim Šimek (San Jose Sharks).

Útočníci:

Jakub Vrána (Detroit Red Wings), Tomáš Hertl (San Jose Sharks), Dominik Simon (Anaheim Ducks), Dmitrij Jaškin (Arizona Coyotes).

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+