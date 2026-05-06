Napjatý strop a strašák jménem agent! Zajímavé zákulisí podpisu ruského střelce

28. května 14:00David Zlomek
Ruský útočník Vladimir Tarasenko ukázal, že ještě zdaleka nepatří do starého železa. Během uplynulého ročníku v Minnesotě nasázel 23 gólů, ujal se role mentora pro mladé krajany a s rodinou se v novém působišti rychle zabydlel. Čtyřiatřicetiletý veterán by u Wild moc rád pokračoval a znovu zaútočil na Stanley Cup. Nad jeho dalším působením však kvůli napjatému platovému stropu a ožehavým vyjednáváním visí otazník.
Když Minnesosta loni v červnu Tarasenka získala z Detroitu, šlo o výhodný tah, který se klubu jednoznačně vyplatil. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu umlčel kritiky, kteří po slabším období tvrdili, že už má to nejlepší za sebou. Nejenže se stal spolehlivou ofenzivní zbraní a zapsal důležitou trefu v prvním kole play-off proti Dallasu, ale také perfektně zapadl do kabiny.
Trenér John Hynes si pochvaloval jeho precizní plnění defenzivních povinností, mladý ruský nováček Danila Jurov v něm zase našel ochotného mentora. Tarasenko svému mladšímu krajanovi v začátcích dokonce pomáhal s praním prádla, aby mu usnadnil složitý přechod do NHL.
Sám elitní kanonýr se vůbec netají tím, že by dres Wild rád oblékal i nadále. Sedlo mu hokejové prostředí a pochvaluje si i život v Minnesotě. Jeho manželka a tři synové se tu cítí jako doma, přičemž nejstarší syn už v místních soutěžích chytá za středoškolský tým. „Moc rád bych se vrátil. S rodinou jsme místním obrovsky vděční za to, jak hladký nám ten přechod udělali. Byli jsme tu všude skvěle přijati,“ vzkázal Tarasenko.
Zda se však obě strany na novém kontraktu domluví, je značně nejisté. Minnesota vstoupí do letních měsíců s prostorem pod platovým stropem kolem 15 milionů dolarů, ale přednost mohou dostat jiné podpisy. Klub musí vyřešit smlouvy s Matsem Zuccarellem či Michaelem McCarronem. Zásadní komplikací může být i osoba Tarasenkova agenta Paula Theofanouse. S ním má totiž vedení Wild čerstvé a velmi náročné zkušenosti ze složitého vyjednávání o smlouvě pro Kirilla Kaprizova.
Podle zákulisních informací se navíc klub raději poohlédne po levnějších variantách na rok či dva, jakou by mohl být například starý známý Marcus Johansson.