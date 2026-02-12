Nakonec v klidu. Švédové vstoupili do ZOH vítězně, Italové ale kousali

12. února 0:03Jakub Ruč
Možná těžší šichta, než se čekalo, ale výsledek? Tři body pro Švédsko, takže přesně takový, jaký „měl být“. Domácí Italové v Miláně sice rychle vedli a zkraje druhé části ještě srovnali na 2:2, favorit ale zabral a dotáhl druhý duel skupiny B k pohodlnému triumfu 5:2.
Jasně, 60:22 na střely pro Tre Kronor, vypadá to jednoznačně. Jenže favorit po velké chybě gólmana Gustavssona už v 5. minutě vedl. Švédové de facto celý zápas hráli na půl plynu, přesto však dokázali vcelku klidně otočit a zareagovali i na vyrovnávací trefu z kraje druhé části.
Bodově Švédsko táhl hvězdný obránce Rasmus Dahlin, který si připsal tři asistence. Domácí skvadra ale v Santa Giulii rozhodně zanechala dobrý dojem, před favoritem se nesklonila a odehrála v rámci možností vyrovnanou partii.
ŠVÉDSKO – ITÁLIE 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 10. Landeskog (Zibanejad, Karlsson), 18. Forsling (Bratt, Dahlin), 37. Nylander (Dahlin, Kempe), 56. Zibanejad (Dahlin, Rakell), 58. Hedman (Zibanejad) – 5. Frigo, 21. Bradley (Gazley).
Rozhodčí: Hribik (Česko), O'Rourke – Brisebois (oba Kanada), Hautamäki (Finsko).
Vyloučení: 1:1.
Využití: 1:0.
Střely na branku: 60:22.
Diváci: 11 251.
Švédsko: Gustavsson – Karlsson, Broberg, Dahlin, Forsling, Andersson, Hedman, Ekman-Larsson – Nylander, Eriksson Ek, Kempe – Raymond, E. Lindholm, Bratt – Zibanejad, Pettersson, Rakell – Landeskog, Wennberg, Holmberg – Forsberg. Trenér: Hallam.
Itálie: Clara (47. Fadani) – T. Larkin, Trivellato, Pietroniro, Zanatta, DiTomaso, Glira, Seed, Di Perna – Gazley, Bradley, DiGiacinto – Petan, Frycklund, Segafredo – Purdeller, Mantenuto, Frigo – De Luca, Kostner, Morini. Trenér: J. Jalonen.
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Švédsko
|1
|1
|0
|0
|0
|5:2
|3
|2.
|Slovensko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:1
|3
|3.
|Itálie
|1
|0
|0
|0
|1
|2:5
|0
|4.
|Finsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0
Čtvrtek 12. února:
12:10 Švýcarsko – Francie (sk. A, Santa Giulia)
16:40 Česko – Kanada (sk. A, Santa Giulia)
21:10 Lotyšsko – USA (sk. C, Santa Giulia)
21:10 Německo – Dánsko (sk. C, Milano Rho)
Pátek 13. února:
12:10 Finsko – Švédsko (sk. B, Santa Giulia)
12:10 Itálie – Slovensko (sk. B, Milano Rho)
16:40 Francie – Česko (sk. A, Santa Giulia)
21:10 Kanada – Švýcarsko (sk. A, Santa Giulia)
Sobota 14. února:
12:10 Švédsko – Slovensko (sk. B, Santa Giulia)
12:10 Německo – Lotyšsko (sk. C, Milano Rho)
16:40 Finsko – Itálie (sk. B, Santa Giulia)
21:10 USA – Dánsko (sk. C, Santa Giulia)
Neděle 15. února:
12:10 Švýcarsko – Česko (sk. A, Santa Giulia)
16:40 Kanada – Francie (sk. A, Santa Giulia)
19:10 Dánsko – Lotyšsko (sk. C, Milano Rho)
21:10 USA – Německo (sk. C, Santa Giulia)
Úterý 17. února:
12:10 1. osmifinále (Santa Giulia)
12:10 2. osmifinále (Milano Rho)
16:40 3. osmifinále (Santa Giulia)
21:10 4. osmifinále (Santa Giulia)
Středa 18. února:
12:10 1. čtvrtfinále (Santa Giulia)
14:10 2. čtvrtfinále (Milano Rho)
16:40 3. čtvrtfinále (Santa Giulia)
21:10 4. čtvrtfinále (Santa Giulia)
Pátek 20. února:
16:40 1. semifinále (Santa Giulia)
21:10 2. semifinále (Santa Giulia)
Sobota 21. února:
20:40 Utkání o 3. místo (Santa Giulia)
Neděle 22. února:
14:10 Finále (Santa Giulia)
