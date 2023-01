Naivní Bettman? Nikdo kvůli Bedardovi neprohrává schválně, říká

Je to pořádně palčivé téma. Pokaždé, co se na draftu objeví výjimečný mladík, se slabší týmy ze všech sil snaží, aby draftovou loterii vyhrály právě oni. Často tak dochází k podezření, že týmy prohrávají schválně, aby zvýšily své šance. To však rezolutně odmítá komisionář NHL.

Nabízí se otázka, jestli Gary Bettman není trochu naivní. Jistě, chrání svou ligu, aby se o ní hovořilo v dobrém světle, nicméně jen těžko jde popřít, že týmy ze spodku tabulky se v druhé polovině přetrhnou, aby vyhrávaly.

Dokonale bylo toto chování vidět například v roce 2015. Tehdy se na draft chystal Connor McDavid a o největší šanci na pozici jedničky se bili Edmonton a Buffalo.

„Když jsem tam tehdy byl, vedení chtělo mít jedničku draftu. Byla půlka sezony a o jakékoliv touze vyhrávat nemohla být řeč,“ řekl například s odstupem času Ted Nolan, který v té době trénoval Sabres a byl vyhozen.

Situace se opakuje letos. Connor Bedard celou sezonu ukazuje, že právě on může být v dohledné době nejlepším hráčem v NHL. A kdo by takového borce nechtěl mít v týmu?

Postupně se tak začíná hledět na to, jak si počínají týmy na dně. Ty totiž mají nejvyšší procentuální šance na zisk prvního výběru. Zvlášť zajímavé bude sledovat jejich počínání poté, co rozprodají nejlepší hráče při uzávěrce přestupů.

Ale že by prohrávali schválně? S tím na Garyho Bettmana nechoďte. Obhajuje to tím, že NHL poměrně nedávno trochu změnila systém. Všech šestnáct týmů, které se nedostanou do play off, jdou do losování. Žádný tým se ale nemůže posunout o více než deset míst. Jeden tým navíc nemůže mít víc než na dva první výběry v pěti letech.

„Nikdo neprohrává schválně, máme změněnou loterii,“ řekl nejvýše postavený muž ligy portálu The Athletic. „Nebudete prohrávat, abyste zvýšili své šance o několik procentních bodů. To je hloupost. Nikdo v lize to nedělá.“

Nechť si názor udělá každý sám, my jen pro úplnost připomeneme, že zatím má nejvyšší šanci (18,5 %) na zisk prvního výběru Columbus, následuje Chicago (13,5 %), Anaheim (11,5 %) a Arizona (9,5 %).

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+