Nadvláda Pastrňáka skončila! Palát těsně ovládl Zlatou hokejku

David Pastrňák pětkrát v řadě vyhrál prestižní Zlatou hokejku a i letos byl velkým favoritem. Nakonec ale slavil Ondřej Palát, který porazil útočníka Bostonu o čtyři hlasy! Třetí pozici obsadil Roman Červenka a čtvrtý skončil David Krejčí.

Zlatou Hokejku tak premiérově ovládl Palát, který v rozhodujícím kole hlasování získal 628 bodů, jeho největší konkurent Pastrňák jen o čtyři méně (624).

Palát sice na Stanley Cup potřetí v řadě nedosáhl, ale i tak prožil opět velmi povedenou sezonu. Hlavně v play off patřil k nejlepším hráčům Tampy a ve 23 zápasech nasbíral 21 bodů.

V létě ale v Tampě skončil a od další sezony bude hrát za New Jersey. Ve třetím kole hlasování ho na první příčku zařadilo 32 z 68 hlasujících.

? Králem letošní Zlaté hokejky je útočník Ondřej Palát! ?



V nejtěsnějším hlasování v historii ankety předčil vítěze předchozích pěti ročníků Davida Pastrňáka o pouhé čtyři hlasy! ?? pic.twitter.com/smUAPFbgK7 — Bronzový nároďák (@narodnitym) August 18, 2022

David Pastrňák tak pošesté v řadě na tuhle trofej nedosáhl. Nicméně letošní triumf mu unikl opravdu jen o kousek...

Třetí pozici bral Červenka, který na květnovém MS ukázal mnoha kritikům, že se v něm pletli. Však vyhrál bodování celého turnaje (5+12), navíc ovládl i produktivitu kvalitní švýcarské ligy.

Pak následoval David Krejčí (vítěz Zlaté hokejky z roku 2013) s 395 hlasy, který tak byl nejlépe umístěným hráčem Tipsport extraligy. V elitní desítce se objevil už podvanácté, více účastí mají na kontě už jen Jaromír Jágr (24) a Dominik Hašek (16).

Nováčky mezi desítkou nejlepších byli sedmý Karel Vejmelka a devátý Filip Chlapík. Alespoň jeden hlas obdrželo při čtyřiapadesátém ročníku ankety 70 hokejistů.

Nejlepším para hokejistou se stal Martin Kudela (SHK Mustangové Auto IN Pardubice), nejlepší hokejistkou Klára Peslarová (MODO Hockey) a nejlepším juniorem útočník Eduard Šalé (HC Kometa Brno).

Juniorem roku v anketě Zlatá hokejka byl vyhlášen útočník reprezentační osmnáctky a @HCKometa Eduard Šalé! ?? Gratulujeme! ?? pic.twitter.com/wBHpDRciLF — Bronzový nároďák (@narodnitym) August 18, 2022

Anketu Zlatá hokejka, jejíž první ročník proběhl v roce 1969, vyhlašují Český hokej a společnost BPA sport marketing. Hlasují v ní zástupci Českého hokeje, trenéři reprezentace, mládežnických výběrů a klubů nejvyšší soutěže, stejně jako novináři, kteří se věnují lednímu hokeji.

Uzávěrka prvního kola byla 8. března roku 2022 po skončení základní části Tipsport extraligy, uzávěrka druhého kola 30. května po mistrovství světa a uzávěrka třetího kola po konci play off v NHL.

Nejlepší desítka:

1. Ondřej Palát (Tampa Bay Lightning, 628), 2. David Pastrňák (Boston Bruins, 624), 3. Roman Červenka (SC Rapperswil-Jona Lakers, 525), 4. David Krejčí (HC Olomouc, 395), 5. Tomáš Hertl (San Jose Sharks, 384), 6. Jakub Voráček (Columbus Blue Jackets, 340), 7. Karel Vejmelka (Arizona Coyotes, 267), 8. Martin Nečas (Carolina Hurricanes, 248), 9. Filip Chlapík (HC Sparta Praha, 185), 10. Filip Hronek (Detroit Red Wings, 144).

Další pořadí:

11. Vít Vaněček (Washington Capitals) 168, 12. Radko Gudas (Florida Panthers) 143, 13. Matěj Blümel (HC Dynamo Pardubice) 134, 14. Jan Kovář (EV Zug) 94, 15. Lukáš Sedlák (Traktor Čeljabinsk) 90, 16. Tomáš Plekanec (Rytíři Kladno) 70, 17. Tomáš Kundrátek (HC Oceláři Třinec) 66, 18. Lukáš Klok (Neftěchimik Nižněkamsk) 61, 19. Kämpf David (Toronto Maple Leafs) 41, 20. Pavel Francouz (Colorado Avalanche) 40, 21. Jan Rutta (Tampa Bay Lightning) 38, 22. Dominik Kubalík (Chicago Blackhawks) 34, 23. Ondřej Kaše (Toronto Maple Leafs) 31, 24. – 25. Michal Bulíř (HC Škoda Plzeň) a Filip Chytil (New York Rangers) 29, 26. Michael Špaček (Frölunda) 23, 27. – 28. Jakub Kovář (ZSC Lions) a Petr Mrázek (Toronto Maple Leafs) 20, 29. Lukáš Pech (HC Motor České Budějovice) 17, 30. – 31. Jiří Černoch (HC Energie Karlovy Vary) a Pavel Zacha (New Jersey Devils) 16, 32. – 33. Lukáš Jašek (Pelicans Lahti) a David Jiříček (HC Škoda Plzeň) 13, 34. David Sklenička (Jokerit Helsinky) 12, 35. Tomáš Hyka (Traktor Čeljabinsk) 11, 36. – 37. Jakub Vrána (Washington Capitals/Detroit Red Wings) a Roman Will (Traktor Čeljabinsk) 10, 38. – 39. Šimon Hrubec (Avangard Omsk) a Michal Kempný (Washington Capitals/Hershey Bears) 9, 40. – 41. Dmitrij Jaškin (Arizona Coyotes) a Martin Růžička (HC Oceláři Třinec) 7, 42. – 49. Radek Faksa (Dallas Stars), Dominik Furch (HC Škoda Plzeň/Färjestad BK), Ondřej Kacetl (HC Oceláři Třinec), Marek Langhamer (Ilves Tampere), Nick Malík (Kookoo), Andrej Nestrašil (HC Oceláři Třinec), Jiří Sekáč (Lausanne HC) a Petr Vrána (HC Oceláři Třinec) 6, 50. Radim Šimek (San Jose Sharks) 5, 51. – 52. Matěj Stránský (HC Davos) a David Tomášek (HC Sparta Praha) 4, 53. – 54. Radan Lenc (Chabarovsk/Frölunda) a Jiří Smejkal (Pelicans Lahti) 3, 55. – 63. Jakub Flek (HC Energie Karlovy Vary), Martin Frk (Los Angeles Kings, Ontario Reign), Ronald Knot (Neftěchimik Nižněkamsk), Pavel Kubiš (PSG Berani Zlín), David Musil (HC Oceláři Třinec), Tomáš Nosek (Boston Bruins), Roman Polák (HC Vítkovice Ridera), Robert Říčka (HC Dynamo Pardubice) a Andrej Šustr (Tampa Bay Lightning) 2, 64. – 70. Lukáš Dostál (Anaheim Ducks/San Diego Gulls), Milan Gulaš (HC Motor České Budějovice), Jaromír Jágr (Rytíři Kladno), Jan Káňa (HC Olomouc), Jiří Kulich (HC Energie Karlovy Vary), David Rittich (Nashville Predators) a Aleš Stezka (HC Vítkovice Ridera) 1.

Přehled vítězů Zlaté hokejky:

1969 - Jan Suchý

1970 - Jan Suchý

1971 - František Pospíšil

1972 - František Pospíšil

1973 - Vladimír Martinec

1974 - Jiří Holeček

1975 - Vladimír Martinec

1976 - Vladimír Martinec

1977 - Milan Nový

1978 - Ivan Hlinka

1979 - Vladimír Martinec

1980 - Peter Šťastný

1981 - Milan Nový

1982 - Milan Nový

1983 - Vincent Lukáč

1984 - Igor Liba

1985 - Jiří Králík

1986 - Vladimír Růžička

1987 - Dominik Hašek

1988 - Vladimír Růžička

1989 - Dominik Hašek

1990 - Dominik Hašek

1991 - Bedřich Ščerban

1992 - Róbert Švehla

1993 - Miloš Holaň

1994 - Roman Turek

1995 - Jaromír Jágr

1996 - Jaromír Jágr

1997 - Dominik Hašek

1998 - Dominik Hašek

1999 - Jaromír Jágr

2000 - Jaromír Jágr

2001 - Jiří Dopita

2002 - Jaromír Jágr

2003 - Milan Hejduk

2004 - Robert Lang

2005 - Jaromír Jágr

2006 - Jaromír Jágr

2007 - Jaromír Jágr

2008 - Jaromír Jágr

2009 - Patrik Eliáš

2010 - Tomáš Vokoun

2011 - Jaromír Jágr

2012 - Patrik Eliáš

2013 - David Krejčí

2014 - Jaromír Jágr

2015 - Jakub Voráček

2016 - Jaromír Jágr

2017 - David Pastrňák

2018 - David Pastrňák

2019 - David Pastrňák

2020 - David Pastrňák

2021 - David Pastrňák

2022 - Ondřej Palát

Nejvíce vítězství:

12 - Jaromír Jágr

5 - Dominik Hašek a David Pastrňák

4 - Vladimír Martinec

3 - Milan Nový

Share on Google+