Nadržuje se Crosbymu a jeho partě? Vykázaný Cooper si rýpl do Pittsburghu

Největší bouřlivák mezi současnými trenéry? Podle frekvence, s jakou nedobrovolně opouští střídačku, Jon Cooper! Šéf střídačky obhájců Stanley Cupu byl vykázán podruhé za poslední tři sezony, přičemž nikdo jiný si za stejné období nepřipsal ani jeden takový trest. Cooper naposledy musel předčasně do kabiny poté, co v noci na pátek běsnil v závěru druhé třetiny vypjatého mače s Penguins. Namíchl jej způsob, jakým sudí posoudili strkanici před pittsburskou brankou.

Je vystudovaným právníkem, má renomé distingovaného, přemýšlivého muže.

Přesto je to právě Cooper, kdo vyfasoval poslední dvě vykázání ze střídačky, co NHL viděla.

Co se na domácím ledě Tampy přihodilo?

Na kostce svítil stav 1:3, když kanadský veterán Corey Perry neudržel nervy na uzdě a sekl Tristana Jarryho. Brankáře Tučňáků udeřil jako zkušený dřevorubec, střet jejich hokejek zřetelně zachytily ruchové mikrofony.

V následující potyčce byli mimo jiné aktivní i Bryan Rust s Anthonym Cirellim, za což ostatně oba kohouti dostali po dvou minutách za hrubost. Dvojku dostal i hostující Mark Friedman.

A Perry? Ten si vykoledoval čtyři minuty na hanbě. Výsledkem tedy byla přesilovka pro Pens. Cooperovi při pohledu, jak rozhodčí rozdali tresty, bouchly saze. A začal křičet a gestikulovat směrem k mužům v pruhovaném.

Okamžitě byl odejit. Pro Bolts "zařídil" dvě trestné minuty navíc.

Things are HEATED between the Penguins and Lightning. ???? pic.twitter.com/HgROZbAVh1 — Sportsnet (@Sportsnet) March 4, 2022

Lightning sice těžké chvíle v početní nevýhodě ustáli, nakonec ale stejně padli. A to vysoko - 1:5.

Cooper byl po jasné porážce hodně rozčarovaný. Nechápal, proč byl vykázán. "Nikdo mi to nezdůvodnil. A rozhodčí ode mě rozhodně neslyšeli nic, co by bylo v dějinách NHL nějakou novinkou."

Rýpl si také do Pittsburghu. "Z nějakého důvodu jsou o parník nejméně vylučovaným mužstvem v NHL. Nejsem si jistý, proč tomu tak je, ale je to pravda."

Nejspíš má Cooper pocit, že se Pens nadržuje.

Od muže, co dovedl Tampu ke dvěma Stanley Cupům v řadě, to na první pohled byl zbytečný komentář. Pod jeho úroveň. Nebo že by šlo o promyšlený tah a vytvoření tlaku na NHL před klíčovou fází sezony?

Mazaný je na to Cooper dost.

