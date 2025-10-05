NHL.cz na Facebooku

Nadělil mu 27 milionů dolarů, teď Dubas nabízí tápajícího beka konkurenci. Zadarmo

5. října 14:00

Tomáš Zatloukal

Od Tučňáků má Ryan Greaves vyinkasovat ještě pořádný ranec.18 milionů dolarů. Před dvěma lety totiž přiváděli urostlého Kanaďana s vidinou, že se stane jednou z jejich defenzivních opor. Jenže Graves pohořel, v ostrém rozporu s očekáváními byla především jeho druhá sezona ve Steel City. V ročníku 24/25 se zmohl jen na čtyři body. Čas na ledě mu byl kvůli bídné výkonnosti osekán pod 15 minut, což se mu stalo poprvé od dob, kdy platil za nováčka. Skončil s hodnocením -15.

Možná si vybavíte, jak kdysi válel za Colorado.

Sezona 19/20 byla pro Gravese životní, blýskl se 26 body v 69 zápasech.

A ať si lze myslet o statistice plus/mínus cokoliv, jeho zdařilé výkony podtrhával fakt, že se 40 klady vládl celé lize. Zaujal solidní rozehrávkou i prudkou střelou, ohromil obětavostí - zblokoval 150 střel! 

Nepřehlédnutelný byl už kvůli svým fyzickým parametrům - metrák váhy, 195 centimetrů výšky..

Poměrně se mu dařilo i po přestupu do New Jersey.

Jenže od podpisu s Pens to s ním jde z kopce a minulý ročník znamenal pád na dno. Teď se ovšem ukazuje, že i dno má sklep. Borce, kterého GM Kyle Dubas v roce 2023 upsal na šest let za 27 milionů dolarů, nyní nabízí konkurenci. Bezplatně.

A když se nenajde nikdo extrémně kurážný, ono vzít si do kádru čtyřbodového hokejistu se stropovou zátěží 4,5 milionu a kontraktem až do roku 2029 vyžaduje duši hráče a srdce knížete Rohana, po šesti letech se Graves ocitne v AHL.

Je krajně nepravděpodobné, že by si Gravese někdo z listiny nechráněných plejerů stáhl. Jako takřka absolutní jistota naopak působí scénář, že se bude třicetiletý zadák hlásil na pittsburské farmě. 

Tučňáci by měli s Greavesem v AHL pod platovým stropem zhruba 11 milionů dolarů místa.

Bylo by bláhové od Dubase ale očekávat, že by v nejbližší době měl tohoto prostoru bezprostředně využít k akvizici posil. Časy hojnosti jsou minulostí, z relativně nedávných šampionů jsou otloukánci.

Dubas každopádně získá širší pole působnosti pro případ, že Sidney Crosby a spol. zaskočí NHL. A kdo ví, třeba se Gravesovi povede o patro níž ještě vzkřísit zcela povadlou kariéru.

