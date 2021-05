Naděje pronásledovatelů se snižují. Kdo má ještě reálnou šanci na play-off?

Konec základní části zkráceného ročníku NHL se nezadržitelně blíží. Celkem devět týmů už má zajištěn postup do play-off, o dalších sedm pozic se ještě bojuje. Ve většině případů je ovšem už takřka jasno, naděje většiny pronásledovatelů na postup do vyřazovacích bojů jsou totiž mizivé. Kdo má před posledními týdny základní části ještě reálnou šanci proniknout mezi vyvolené čtyřky jednotlivých divizí?

Centrální divize

Zatímco Carolina, Florida a Tampa bojují o vítězství v Centrální divizi a mají zajištěn postup do play-off, situace kolem poslední místenky do honby za Stanley Cupem je otevřená. Právě v této skupině se gradující základní část zdá být nejzajímavější.

Poslední postupové místo drží Nashville se ziskem 56 bodů z 51 zápasů. Na záda Predators ovšem dýchá Dallas, který má jen o dva body méně a jeden zápas k dobru. Stíhací jízdu Stars z posledních týdnů sice zbrzdily dvě porážky, ale stále vytváří na Nashville silný a nepříjemný tlak, přičemž už v noci ze soboty na neděli si to oba týmy rozdají ve vzájemném souboji.

Mírnou nevýhodou Dallasu je, že všech šest zbývajících utkání odehrají na ledě soupeřů a kromě Nashvillu se představí ještě na Floridě, dvakrát v Tampě a dvakrát v Chicagu. Právě Blackhawks by přitom sami rádi ještě promluvili do hry o play-off, ale jejich ztráta na postup činí už šest bodů, přičemž jim zbývá odehrát jen šest utkání. Tento celek z Illinois navíc trápí série tří porážek v řadě a patří tak mezi týmy, jejichž šance jsou hodně malé.

Západní divize

Postup v tuto chvíli mají zajištěný hokejisté Vegas, Colorada a Minnesoty. Ač to dlouho vypadalo, že se zde o play-off bude bojovat do poslední chvíle, vše začíná nasvědčovat tomu, že se tak nestane. Důvodem jsou výborné výkony St. Louis, které dokázalo vybojovat čtyři výhry v řadě a vybudovalo si tříbodový náskok na Arizonu.

Tři body sice nejsou nijak závratný náskok, ale realita je při bližším pohledu trochu jiná. Blues totiž, kromě tříbodového vedení před Arizonou, mají také tři zápasy k dobru. Zatímco tedy Coyotes odehrají už jen pět zápasů, Blues ještě osm, z čehož dva budou proti slabému Anaheimu a jeden proti rovněž slabšímu Los Angeles.

Arizoně tak nezbývá nic jiného než sbírat jednu výhru za druhou (povedlo se jim vynulovat v noci na sobotu Vegas) a zároveň doufat ve vleklejší krizi St. Louis.

Čistě v rovině teorie pak jsou šance na postup San Jose a Los Angeles. Ztráta obou týmů činí sedm, respektive osm, bodů a vzhledem k dosavadním výkonům není pravděpodobné, že by jeden či druhý dokázali ve zbytku základní části už pouze vyhrávat.

Východní divize

Situace ve Východní divizi se zdá být zcela jasná už nyní. Postup do play-off mají jistý Pittsburgh s Washingtonem, na dosah jej mají New York Islanders a Boston. Ostrované a Medvědi se přetahují o třetí pozici této divize a doufají ještě ve stažení manka na vedoucí tandem, přičemž drží vcelku komfortní náskok na páté Rangers.

Rangers do konce základní části odehrají už jen pět zápasů, jejich ztráta na čtvrtý Boston přitom činí hned šest bodů. Oproti Bruins navíc mají odehráno o dva zápasy více. Za takové situace se pomalu, byť velmi neochotně, smiřují s faktem, že do bojů o Stanley Cup nepostoupí.

Ač jejich forma z posledních týdnů není vůbec špatná (ostatně vyhráli 7 z posledních 10 zápasů), obdobnou formu má i Boston, který úspěšně odrážel veškeré snahy svých pronásledovatelů o stažení ztráty, a naopak ještě prohání týmy před sebou.

Žádný z dalších týmů nemá už ani teoretickou naději na postup.

Severní divize

Tzv. Kanadská divize má zatím jediného jistého postupujícího, jímž je Toronto. Zároveň se ovšem dá říci, že situace v této skupině je křišťálově čistá, ač je pravdou, že existují ještě způsoby, jak se dostat k zajímavým zápletkám. Jsou ovšem jen v teoretické rovině.

První možnou zápletku může způsobit Calgary. To figuruje na pátém místě za (kromě zmíněného Toronta) Edmontonem, Winnipegem a Montrealem. Ztráta na čtvrté Canadiens je hodně vysoká, činí šest bodů a ve hře jich mají Flames už jen 14 (tedy 7 zápasů).

Existuje teoretická šance, že Calgary zbývající zápasy vyhraje (a naváže na vítězství 3:1 nad Edmontonem z posledního utkání), ale zároveň by se musela uskutečnit souhra výsledků, při nichž by Montreal či Winnipeg ve zbytku sezony zcela propadli. Tady svítí velký červený vykřičník zejména u Jets, kteří prohráli už šestkrát v řadě, ale na druhou stranu mají náskok na Calgary už 10 bodů. Ať tak, či onak, Calgary by potřebovalo tak trochu zázrak, aby prošlo do play-off.

Zajímavou může být ještě také situace kolem Vancouveru, byť vysoce nepravděpodobná. Canucks sice mají odehrát ještě 12 zápasů (a bude zajímavé sledovat už jen to, jak s tím NHL naloží, jelikož Canucks a spolu s nimi Flames mají po skončení základní části pro většinu ligy odehrát ještě tři vzájemné zápasy), ale zase ztrácí na postup aktuálně 12 bodů a prohráli třikrát v řadě. I zde se tedy pohybujeme zcela v rovině teorie a reálná šance na postup se rovná pouze zázraku.

Jak se vyvinou poslední týdny základní části podle vás? Dojde k nějakému překvapení?

