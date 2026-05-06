Naděje pro Minnesotu? Hughes zvažuje setrvat, zbožňuje partu, trenéry i město

17. května 18:58Tomáš Zatloukal
Byl to odvážný tah. Nákladný. Ale Bill Guerin, jeden z kandidátů na zisk ceny pro generálního manažera roku, dostal za náramnou protihodnotu skutečně to, po čem prahnul. Elitního beka, dominantní sílu. Na jak dlouho? To je oč tu běží… Pokud Quinn Hughes podepíše, posune manévr kurážného funkcionáře do kategorie majstrštyků.
1. července může podepsat Hughes novou smlouvu.
Jedině s Wild, samozřejmě.
Je proti? Ne, tu myšlenku protáhnout si štaci ve State of Hockey šestadvacetiletý Američan apriorne nezavrhuje. Rozhodně ne veřejně, čerstvým vyjádřením naopak přiživil viru fanoušků Minny, že se tento scénář naplní.
“Mam to tady opravdu rád. Rozhodně budu otevřený podepsat tu kontrakt. Uvidíme, jaké budou Guerinovy plány. Máme za sebou hořké vyřazení, je to těžká porážka, ale jak jsem řekl, jsem otevřený se Wild upsat.”
Zní to jako jistota? Kdepak, to by bylo přání otcem myšlenky. Slovo víra je na místě, příznivci klubu, co ještě nikdy nedosáhl na Stanley Cup, ve svých myslích musí rozhánět obavy, že nastane pravděpodobná varianta - že se Quinn vydá za bratry Jackem a Lukem.
K Ďáblům z New Jersey.
Tohle lákadlo nikdo jiný předloňskému vítězi Norris Trophy nabídnout nemůže, nicméně ten potvrzuje své charakterní chování a mluví o současném zaměstnavateli s obdivem.
“Zbožňuju tuhle partu, je to opravdu vyjímečný mančaft. Zamiloval jsem si město, stejně tam zbožňuju trenéry a mám velký respekt ke Guerinovi a jeho práci, jsem ve skvělé situaci,” povídá.
Jedním dechem ovšem dodává, že jeho rozhodnutí ovlivní rozhovory se sourozenci a rodinou. A je nabíledni, co od nich autor 76 bodů v této sezoně uslyší. Ke Guerinově nelibosti…
Obzvlášť když sám v minulosti deklaroval, že by si jednou rád s Lukem a Jackem na klubové úrovni zahrál.