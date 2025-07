Naděje pro čínský hokej žije! Simon Wang přepisuje historii NHL

Je mu teprve 17 let, začínal na venkovním kluzišti v Pekingu, ale v sobotu ráno v Los Angeles se stal průkopníkem pro celou hokejovou komunitu v Číně. San Jose Sharks si na začátku druhého kola draftu NHL vybrali obránce Simona Wanga jako celkově 33. v pořadí – nejvýše draftovaného čínského hráče v historii soutěže.

„Je to neskutečný moment pro moji rodinu a pro čínský hokej,“ řekl Wang, který do kamer zářil v novém dresu Sharks. „Doufám, že jsem inspiroval spoustu dětí doma a jednou někdo tenhle rekord překoná. Třeba se dostane i do první desítky.“

Wang, rodným jménem Haoxi, se s hokejem seznámil už ve čtyřech letech. Ale až když jako desetiletý navštívil NHL zápas v Los Angeles a o rok později duel Bostonu s Calgary v Pekingu v rámci NHL China Games, začala se v něm rodit opravdová vášeň pro sport. Věděl, že pokud to chce dotáhnout daleko, bude muset odejít z domova.

Ve 12 letech přesvědčil matku Willu, aby se s ním přestěhovala do Kanady. Nejenže mu to umožnila, dokonce koupila tým v juniorské lize a přemístila ho blíž k Torontu, aby měl syn lepší podmínky pro rozvoj. V minulé sezóně začínal Wang v nižší soutěži, ale v prosinci podepsal smlouvu s Oshawa Generals v OHL a odehrál 32 zápasů v základní části a dalších 21 v play-off.

Jeho čísla nejsou oslnivá, dvě asistence v základní části, tři v play-off, ale to hlavní, co skauty zaujalo, je potenciál. Wang měří 198 cm, váží přes 100 kilo, bruslí s překvapivou lehkostí a má ambici stát se hráčem ve stylu Victora Hedmana.

„Loni v létě jsem si upřímně myslel, že mě nikdo draftovat nebude,“ přiznal. „Ale něco se zlomilo. Makal jsem každý den, obětoval tomu všechno. A teď jsem tady. Myslím, že si to zasloužím.“

Podle centrálního žebříčku NHL byl Wang 34. mezi severoamerickými bruslaři. Mnoho týmů váhalo kvůli jeho ještě syrovému projevu, ale San Jose si bylo jisté. Wang bude pravděpodobně ještě sezonu v OHL, poté zamíří na Boston University a až pak se zřejmě pokusí prorazit v NHL.

Jeho cesta je pozoruhodná nejen kvůli geografii. Wang hokeji propadl později než většina jeho vrstevníků. „Do čtrnácti jsem pořádně nechápal, jak se ta hra má hrát,“ říká s úsměvem. „Vždycky jsem byl outsider. Ale mám v sobě hlad. Každý den musím být lepší. Chci ostatní dohnat.“

A právě v tom spočívá jeho největší síla. Nejen talent, ale neochvějná vůle. Jeho matka Willa, která celou cestu od prvních tréninků až po draft prošla po jeho boku, říká, že to všechno dělala kvůli jeho odhodlání: „Bylo vidět, že Simon je jiný. Měl v očích něco, co ostatní kluci ne.“

Wang se stal teprve třetím čínským hráčem v historii draftu NHL. Před ním byl vybrán Kevin He v roce 2024 (Winnipeg, 4. kolo) a Andong Song v roce 2015 (Islanders, 6. kolo). Ale žádný z nich nebyl tak vysoko. A sám Wang věří, že nebude poslední. „V Číně je spousta dětí, které mají talent. Jen potřebují víc šancí, víc podpory. A hlavně vidět, že to jde. Třeba skrz mě.“

