Nad Rakellem se stahují mračna. Dožije se konce sezony v Pittsburghu?

Rickard Rakell je v nejlepší formě kariéry a reprezentuje Švédsko na turnaji 4 Nations Face-Off. Vzhledem k jeho výkonům by bylo šokující, kdyby v nominaci chyběl – letos patří mezi nejproduktivnější útočníky NHL a jeho 25 gólů v 56 zápasech je jasným důkazem.

Blíží se přestupová uzávěrka 7. března a Rakell se rýsuje jako jedno z nejžhavějších jmen na trhu. S platem 5 milionů dolarů ročně až do sezony 2027/28 by mohl být cenným artiklem pro kluby, které hledají zkušeného střelce. Letos je trh přestupů nastaven ve prospěch prodávajících týmů – důkazem je třeba nedávná výměna Codyho Ceciho a Mikaela Granlunda za volbu v prvním kole draftu. Pokud i takoví hráči mají vysokou hodnotu, co by mohl Pittsburgh získat za Rakella?

Penguins se však svého elitního útočníka nehodlají zbavit za každou cenu. Ve svých 31 letech je Rakell na vrcholu sil a jeho souhra s Crosbym je nepřehlédnutelná. Přesně proto generální manažer Kyle Dubas nejspíš nebude chtít opakovat loňský scénář, kdy poslal Guentzela do Caroliny a svého kapitána tak připravil o dalšího klíčového parťáka.

Další faktor? Platový strop NHL se v příštích letech výrazně zvýší, což znamená, že Rakell může mít ještě vyšší hodnotu při případné výměně v létě nebo v následující sezoně. Zvlášť když rok 2026 přinese jeden z nejsilnějších draftů poslední doby.

Na druhou stranu, pokud někdo nabídne balík, který se neodmítá – tedy volbu v prvním kole a hotového mladíka připraveného naskočit do NHL – Dubas minimálně vyslechne nabídky. Pittsburgh sice už nyní disponuje slušnou zásobou draftových voleb (čtyři v prvním kole a další čtyři ve druhém během příštích tří let), ale přidat do systému špičkový talent připravený okamžitě posílit tým? To už je jiná písnička.

Všechno tedy nasvědčuje tomu, že Rakell v Penguins zůstane. Ale stoprocentní jistota? Ta neexistuje. Na trhu, kde ceny letí nahoru, se může objevit nabídka, která změní pravidla hry.

