Nad kariérou Campbella se smráká. Dostane se ještě nahoru?

Detroit Red Wings umístili brankáře Jacka Campbella na waiver listinu. Campbell podepsal s Detroitem 1. července roční smlouvu s platem na ligovém minimu, ale 4. října vstoupil do programu pomoci hráčům NHL. Z něj by měl vyjít, což naznačuje právě umístění na waiver.

Campbell se od svých solidních výkonů v Torontu v sezoně 2021/22 pohybuje na sestupné spirále. V tom roce zaznamenal ve 49 zápasech 31 výher a úspěšnost zákroků 91,4 %.

Po zdánlivě zlomové sezóně podepsal Campbell štědrou smlouvu s Edmontonem. Rychle však ztratil pevnou půdu pod nohama, a nakonec přenechal místo nováčkovi Stuartu Skinnerovi poté, co v 36 zápasech zaznamenal 21 výher a úspěšnost zákroků pod devadesát procent. Skinner se osvědčil, což vedlo Edmonton k tomu, že Campbellův vysoký plat ve výši 5 milionů dolarů umístil na waivers.

Prošel jím a na farmě se mu dařilo mnohem lépe. To však logicky nestačilo k tomu, aby se jeho cena ospravedlnila, a Oilers se v létě rozhodli vykoupit poslední tři roky Campbellovy smlouvy.

Nová smlouva v Detroitu znamenala pro Campbella šanci znovu prokázat své kvality, i když šance na místo v základní sestavě byla poměrně hodně vzdálená.

Red Wings se v létě snažili posílit svou branku a na základě dvouleté smlouvy na 5 milionů dolarů získali Cama Talbota, který měl konkurovat Alexi Lyonovi a Ville Hussovi.

Zpět ale ke Campbellovi. Je nepravděpodobné, že by si jej někdo stáhnul. Campbell by se rád vrátil k hokeji, ale v první řadě se musí dát do pořádku, pokud jde o jeho psychické a fyzické zdraví. Těžko říct, jestli nadobro skončí na farmě.

