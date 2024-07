Dylan Strome zažil v minulé sezoně ve Washingtonu nejlepší rok. Jeho 67 bodů byl nejlepší počin v týmu, který se do play off dostal s nejhorším gólovým ze všech týmů v éře platových stropů. Po vyřazení v prvním kole od New York Rangers se vedení Washingtonu v létě jasně snažilo o vylepšení kádru. Strome, který má být opět hlavní součástí útočného jádra, je nadšený, že Capitals nic nebalí. Naopak!

„Přišla spousta dobrých kluků, myslím, že sedm nových, takže to je třetina soupisky,“ vypočítával Strome. „Jsem nadšený. Už se těším, až se vrátím do Washingtonu a začnu pracovat s novými kluky. Vím, že spousta z nich má motivaci a chce navázat na loňský rok a doufám, že se nám podaří trochu zvrátit rozdíl v počtu gólů."

Capitals v průběhu léta doplnili kádr o Pierra-Luca Duboise, Andrewa Mangiapanea, Logana Thompsona, Jakoba Chychruna, Matta Roye, Brandona Duhaimea a Taylora Raddyshe. Očekává se, že všech sedm hráčů bude mít své místo na soupisce pro zahajovací zápas. Strome má vazby na několik nových hráčů, protože byl spoluhráčem Duboise, Chychruna či Raddyshe.

Nejblíže má Strome k Chychrunovi, protože oba pronikli do ligy během stejného ročníku 2016/17 v Arizoně.

„Jo, opětovné spojení s ním je skvělé,“ usmál se Strome. „Vlastně jsme spolu bydleli u Maxe Domiho v mém prvním roce v Arizoně, než mě vyměnili. Byla s ním velká legrace. Je to skvělý kluk, výborný spoluhráč a velmi dobrý hokejista. Takže jsem nadšený, že ho máme u sebe.“

Příchody sice omlazují kádr a zvyšují šance Capitals na play off, ale zároveň zbavují kapitána týmu Alexe Ovečkina tlaku na ofenzivní výkony. Ovečkin opět vedl Washington v počtu vstřelených branek a po velmi pomalém začátku nastřílel 31 gólů.

Ovečkin se blíží k hokejové historii, chybí mu pouhých 41 gólů, aby vyrovnal Wayna Gretzkyho v historickém rekordu. Strome, centr jeho lajny, má při historické honbě místo v první řadě a rád by byl tím, kdo Ovečkinovi nahraje puk na onen slavný gól. „Samozřejmě,“ vyhrkl Strome. „Kdo by nechtěl, že?"

