Nabitá hokejová noc, čeká nás hned několik divizních soubojů

NHL má v noci na pátek opět slušně nabitý program. Nejslavnější liga světa nabídne hned devět zápasů. V akci budou například Bruins, kteří se stále vyhřívají na vrcholu ligové tabulky. Uvidíme i nejofenzivnější celek v podobě Buffala či jedno z nejlepších oslabení ligy, které má Winnipeg. Na programu je hned několik pikantních divizních soubojů. Program začíná jednu hodinu po půlnoci.

Hned tři duely mají naplánovány start na jednu hodinu ranní. Mezi nimi je i souboj mezi Montrealem a Detroitem. Divizní rivalové se v ročníku utkají o body do tabulky už po třetí. V prvním duelu hned zkraje sezony dominovali Red Wings, kteří vynulovali soupeře, začátkem listopadu byl souboj zajímavější, když zvítězil po nájezdech Montreal. Canadiens však budou na delší dobu chybět kvůli zranění mladé hvězdičky Caufield a Slafkovský.

Tampa přivítá na svém ledě rozjetý Boston, půjde o bitvu celků, které letos excelují na přesilovkách a patří ke špičce celé ligy. Bruins šlapou jako stroj, z posledních jedenácti utkání poznali pouze jediného přemožitele, když si na ně vyšlápl Seattle. Naopak Tampa po šesti výhrách v řadě zapsala dvě porážky, naposledy však zvládla duel s Minnesotou. Divizní soupeři se střetnou již potřetí v ročníku, oba dva předešlé zápasy ovládl bez větších potíží Boston.

Duel sousedů v tabulce nabídne zápas mezi Pittsburghem a Washingtonem. Oba celky mají na kontě 56 bodů, Penguins však tento bodový zápis stihli připsat po menším počtu odehraných zápasů. Jak Capitals, tak Penguins balancují na hraně postupu do play off, body by se hodily na obou stranách. Půjde o druhý duel v probíhajícím ročníku, na začátku listopadu si vedl lépe Pittsburgh.

Ve dvě ráno začíná zápas mezi Minnesotou a Philadelphií. Jde o celky, kterým se poslední zápasy příliš nevydařily. Letci padli doma s Winnipegem a LA Kings. Wild naopak nezvládli venkovní utkání s Carolinou, Floridou a Tampou.

Ve stejnou dobu bude zahájeno utkání mezi Nashvillem a New Jersey. V ligové tabulce jsou na tom o něco lépe Ďáblové, aktuální forma je u obou soupeřů podobná. Z posledních pěti utkání našli jen jediného přemožitele, Devils padli se Seattlem a Nashville podlehl St. Louis. V brance celku z Newarku září Vítek Vaněček, který už má na kontě osm výher v řadě. Oba týmy se již jednou v probíhajícím ročníku setkaly, začátkem prosince byli úspěšnější Predátoři.

Winnipeg na domácím ledě přivítá nevyzpytatelné Buffalo. Stíhačkám se letošní ročník daří na výbornou, pořád se drží mezi elitou na Západě, na první Dallas jim chybí jen tři body, navíc mají zápas k dobru. K tomu všemu je zdobí poměrně solidní defenziva, v průměru dostanou na zápas 2,6 gólů, v oslabení patří k tomu nejlepšímu v celé lize. Na druhé straně bude stát Buffalo, které srší ofenzivními talenty. Sabres mají největší průměr nastřílených branek za zápas v NHL společně s Bostonem, nezaostávají ani v přesilovkách, kde jim aktuálně patří 5. pozice. Půjde o druhý vzájemný souboj v aktuálním ročníku, v tom prvním uspěli Jets.

Ve tři hodiny ráno půjde do akce Arizona, za Kojoty dorazí celek ze St. Louis. Oba týmy letos nepředvádí příliš přesvědčivé výkony a nachází se ve spodní polovině ligové tabulky. Co se Centrální divize týče, tak se jedná o přímé sousedy v tabulce, mezi nimi je však propastných 14 bodů. Letos půjde o první měření sil mezi divizními rivaly.

Do Calgary dorazí Chicago. Nejhorší celek ligy na tom není od začátku nového roku úplně nejhůře, z 11 utkán slavili výhru hned šestkrát, pořád to však na odlepení ode dna nestačí. S Plameny to vypadá o poznání lépe, na kontě mají 55 bodů a bojují o vstupenku do play off. Chicago už si letos na Calgary jednou vyšláplo, na domácím ledě se Flames pokusí o odplatu.

Posledním zápasem noci bude souboj Colorada s Anaheimem. Laviny se rozjely k velmi dobrým výkonům a na šňůře výher mají navlečeno už šest korálků, další se pokusí přidat už dnes v noci. Proti Anaheimu by to neměli mít hokejisté z Denveru příliš složité, ačkoliv podceňovat soupeře se nevyplácí.

