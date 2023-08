Nabídka od Rangers? Nic lepšího bych nedostal, libuje si Wheeler

Blake Wheeler míří na Broadway. New York Rangers získali tohoto zkušeného útočníka na trhu s volnými hráči. Pro Wheelera, kterému je nyní 36 let a posledních 12 sezon své patnáctileté kariéry v NHL strávil ve Winnipegu, to byla ideální volba. Když zvažoval možné destinace, přitažlivost oblékání dresu Rangers se mu zamlouvala.

"Když na to přišlo, bylo tam hodně věcí, které byly na týmu atraktivní," řekl Wheeler při svém prvním setkání s médii po podpisu smlouvy s Rangers. "Zejména je tu skvělá sestava. Soupiska je plná skvělých hráčů. Madison Square Garden je mým nejoblíbenějším místem v lize. Je to jeden z těch zápasů, na které se vždycky podíváte do kalendáře a jste pěkně nažhavení na to, že si tam zahrajete. Vzhledem k tomu, že o mě měli velký zájem, byla to příležitost, která nás s manželkou opravdu nadchla."

Tedy nejen faktor New Yorku, ale také velmi talentované soupisky. Těch věcí, které Wheelera lákaly, bylo opravdu hodně.

"Když se podíváte na soupisku, zjistíte, že v sestavě jsou hráči světové třídy, zejména na pozici útočníka," řekl Wheeler. "Vidím se jako hráč schopný doplnit některé z těchto elitních hráčů. Doufám, že tu příležitost dostanu. Pokud se mi to poštěstí, věřím, že dokážu kluky kolem sebe zlepšit, a vím, že ti kluci zlepší mě."

Pro Rangers je Wheelerův příchod nejen posilou na pozici pravého křídla, ale nabízí i mnoho nehmotných vlastností, které člověk získá v průběhu 1118 zápasů základní části NHL. Za toto období nasbíral Wheeler 922 bodů.

"Co se hracího času týče, nehledám žádné sliby ani záruky," dodal Wheeler. "Člověk chce jen dostat příležitost. Pokud přijdu v dobré formě a připravený od prvního dne, doufám, že si příležitost zasloužím.“

Wheeler sice mluví skromně, ale je velmi reálné, že se do prvních dvou útoků s přehledem vejde. Peter Laviolette, nový trenér Rangers, rád sází na zkušené hráče. Navíc je to právě pozice vpravo, kde Rangers nemají tak velkou konkurenci.

"Vím, že jsem stále schopen hrát velkou roli a odehrát velké minuty," pokračoval Wheeler. "Hokej se od prvních let mého působení v lize rozhodně změnil. Nicméně vím, že mohu hrát na vysoké úrovni. To je jeden z důvodů, proč byl New York tak atraktivní, právě kvalita hráčů na soupisce.“

