Na Západě jde do tuhého, odrazí Stars nápor Golden Knights? Boston přivítá nejlepší tým ligy

Poznáme po úterním programu všechny postupující do play-off? Dallas pro jistotu postupu potřebuje porazit úhlavního konkurenta z Vegas, Nashvillu by potom proti Calgary stačil jediný bod. Pokud se tak stane, budou Rytíři poprvé ve své krátkodobé historii ve vyřazovací části chybět. Pokračuje i bitva i Prezidentovu trofej. Florida hraje v Bostonu, Colorado doma se St. Louis.

Florida je blízko zisku Prezidentovy trofeje. Tři zápasy před koncem základní části má na Colorado k dobru čtyři body a minimálně tento náskok udržet se pokusí v TD Garden, kde hraje svá domácí utkání Boston. Do kádru Medvědů se po zranění vrátil David Pastrňák, jenž dvěma body hned přispěl k vítězství 3:1 nad New Yorkem Rangers, vítězné klání o den později s Montrealem český forvard vynechal.

Východní konference po úterní náloži může mít jasno i na dalších pozicích. Druhou příčku si může zajistit Carolina, ta změří síly s newyorskými Rangers. Zároveň ovšem potřebuje, aby v souběžně hraném utkání od jedné hodiny Toronto, které na Hurikány ztrácí jediný bod, na domácím stadiónu nepotvrdilo roli favorita a prohrálo s Detroitem. Teoretickou šanci k zisku druhé pozice stále má i vítěz posledních dvou ročníků, Tampa. Cooperova družina s Pantery zvládla derby o Floridu a proti Blues Jackets bude usilovat o čtvrté vítězství v řadě.

Kromě výše zmíněných zápasů se od jedné hodiny ranní českého času rozběhnou ještě další tři klání. Tučňáci z Pittsburghu usilují o šestou příčku Východu. Jejich soupeř, Edmonton, už sice také má jistý postup, ale ani zdaleka ne pátou pozici, na níž momentálně na Západě sídlí. Další krůček k Art Ross Trophy navíc může udělat Connor McDavid, oproti druhému Jonathanu Huberdeauovi z Floridy nasbíral v tabulce produktivity o tři body více.

Washington již delší dobu udržuje osmé místo ve Východní konferenci. Solidními výkony z posledních dnů se nicméně přiblížil Pittsburghu na jediný bod a má tak právo pomýšlet na zlepšení pozice. Caps na domácí půdě hostí New York Islanders, Ostrované prohráli pětkrát za sebou. V utkání dvou jistě nepostupujících týmů Ottawa vyzve New Jersey. Senátoři krátce před koncem sezóny zabrali a mají tři zápasy trvající šňůru vítězství, naopak Ďáblové stejný počet střetnutí po sobě prohráli.

Pojďme na západ, kde se odehraje nejočekávanější utkání večera. Dallas hraje s Vegas, a hlavně Rytířům jde o všechno. Hvězdy si jsou vědomy, že pokud zvítězí, zajistí si postup do vyřazovací fáze. Rytířům hrozí v případě porážky konec sezóny. Pokud by totiž Nashville doma s Calgary urval alespoň bod, tak by již ztráta na osmou příčku byla pětibodová, takovou mezeru během dvou zbývajících střetnutí stáhnout nelze.

Těžká výzva čeká na Colorado. Laviny prohrály poslední čtyři zápasy, přesto pořád mohou pomýšlet na Prezidentovu trofej. Neprodleně ovšem potřebují zdolat St. Louis, přičemž Blues v předešlých třinácti případech odešli poraženi jedinkrát. O udržení druhé příčky Západu zabojuje Minnesota. Na její led přijede nejhorší tým soutěže Arizona, jejíž bodový zisk by se rovnal velkému překvapení.

Třináctizápasovou nálož nejlepšího hokeje světa uzavřou dva zápasy, které do postupových bojů nepromluví. Vancouver ještě donedávna o vyřazovací část usiloval, připravil se o ni ale třemi porážkami v řadě, tuto sérii se bude snažit zlomit se Seattlem. V přímé bitvě o dvanáctou příčku Západu San Jose hostí Anaheim, mírným favoritem jsou s ohledem na aktuální formu Žraloci.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+