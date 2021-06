Na výhře Habs by vydělali i sázkaři: jeden usiluje o půl druhého milionu korun

Říká vám něco jméno Scott Berry? Předloni v lednu si vsadil na to, že St. Louis získá Stanley Cup. Tehdy šlo o poslední tým NHL, Berry přesto obětoval 400 dolarů. Bláhová sázka se v červnu proměnila v astronomickou výhru a šťastný střelec shrábl kolem sta tisíc. Letos by podobně příjemné odměny mohlo přinést tažení Canadiens.

Montreal se do play off procpal z 18. místa tabulky, takže sázkové kanceláře mu dávaly šanci na vítězství od dvou do pěti procent. Pokud tuto hodnotu převedeme slovníkem tipérů, na začátku vyřazovací části se v zámoří na Canadiens sázelo v kurzech mezi 21 až 51 ku jedné.

A někteří sportovní nadšenci nemohli odolat.

Jedním z čekatelů je i čtyřiadvacetiletý mladík Dave z New Yorku. Již vsazený tiket si pořídil na výměnné stránce v době, kdy Montreal prohrával s Torontem během prvního kola 1:3 na zápasy. Investoval 45 dolarů, přičemž mohl vydělat přes 10 tisíc, respektive více než pětinu milionu v korunách. Nyní se zisku přiblížil na dosah.

Vypadnutí Toronta? To je tutovka

„Asi bych do toho nešel, ale přece jen to byli Leafs. Ti kolabují každým rokem,“ směje se Dave ve vyjádření pro ESPN. „Opravdu to vždycky pokazí, takže jsem viděl jistou příležitost.“

Sázku získal navíc v době, kdy věděl, že Winnipeg zvládl sérii s Edmontonem v nejkratším možném čase. Výkony Jets ovšem Davea nezaujaly. Věděl o riziku, které podstupoval v úvodním kole. Jakmile ovšem Habs obrat zvládli, věřil si.

„To jsem měl skutečně naplánované. Říkal jsem si, že jestli Montreal nějak dosáhne dalšího kola, čeká na něj Winnipeg. A ten tým v poslední době moc úspěchů nezažil,“ odkrývá svou strategii obyvatel Long Islandu.

Největší zkouška přišla proti Vegas. Ale i když Golden Knights zvládli otevírací klání semifinále, Dave si tiket podržel. A to se vyplatilo. Montreal znovu zvrátil nepříznivý vývoj a došel si pro postup v šesti utkáních.

Nervózní vyčkávání na zázrak

Dave je zároveň velkým fanouškem Islanders. Kdyby právě oni postoupili do finále, tiket by prý okamžitě prodal.

„Takhle si počkám minimálně na první finále. Uvidím, jak se věci vyvinou, kdyby totiž zvítězil Montreal, mohl by se rázem stát favoritem,“ přemýšlí.

Podobně budou v následujícím týdnu spekulovat rovněž další tipéři. Významná britská kancelář William Hill prozradila, že jejím třem zákazníkům by Montreal mohl zajistit 27, 45 a 70 tisíc dolarů. Poslední potenciální šťastlivec by tak dosáhl na bezmála milion a půl českých korun.

„Sebevědomí jsem začal nabývat od sedmého zápasu prvního kola,“ přiblížil Dave. „Protože Toronto a rozhodující utkání? To nikdy nedopadne dobře.“

