NA VLASTNÍ OČI: Pivo, steaky a hokej. Jak vypadá zápas pod širým nebem?

Fanoušci mají k zápasům NHL pod širým nebem smíšené emoce. Je to fajn, nebo je to zbytná událost? Každý má asi svůj postoj. Ten, kdo by měl ten druhý, by ho ale možná po zažití odpoledne přehodnotil. Mraky lidí, skvělá atmosféra a dokonalé drama. Jak vypadalo derby mezi NY Rangers a NY Islanders na vlastní oči?

Jako první je potřeba uvést kontext. Rangers šli do zápasu se sérií šesti výher za sebou, Islanders s dvěma výhrami a čtyřmi porážky. Blueshirts se řadí do užšího okruhu favoritů na Stanley Cup, Isles zase budují novou identitu pod Patrickem Roy.

Hrálo se na obřím Metlife Stadium, kde by dle geografie bývali byli doma Devils, ti ale hráli už v sobotu. Tenhle stadion pro americký fotbal má kapacitu přes osmdesát tisíc diváků a bude hostit finále příštího MS ve fotbale.

To by bylo. A teď k události samotné. Východní pobřeží Spojených států celý týden bojovalo s tradičním proměnlivým počasím. Jeden den v New Yorku řešili, že padlo nejvíce sněhu za dva roky, den nato nebylo po sněhu ani památky.

V den zápasu hodně foukalo a svítilo sluníčko. Oba dva faktory zahrály roli, jelikož američtí novináři v podstatě od oběda informovali o tom, že se start zápasu bude posouvat. Původně měl začínat ode tří hodin a skutečně byl o něco posunut.

Nevole fanoušků a naštvané pohledy? Ani omylem. Ti nejvěrnější a nejzvědavější se srocovali u stadionu už dopoledne. Jednak proto, aby si užili velký program, který pro ně byl připraven, a také proto, aby měli jako na dlani oba týmy. Rangers přijeli na hasičských autech a v doprovodu policistů a hasičů, Islanders dorazili v oblecích. „Prostě Lou,“ prohodil jeden z fanoušků na místě, přičemž narážel na konzervativní postoj šéfa Islanders Lamoriella.

S blížícím se startem se desítky tisíc fanoušků začaly loudat do arény. K ní sice vedla perfektně zorganizovaná městská doprava, nicméně jak je tomu v Americe zvykem, auto je auto. Celé okolí Metlife Stadium je obklopeno jedním obřím parkovištěm, které bylo naplněno.

Sloužilo totiž také jako místo setkání. Obří americká auta, u nich hloučky fanoušků. V rukách piva, na zemi mobilní gril a vůně masa. Co naplat, že pocitově bylo -15 stupňů. „NFL už se nehraje, tak jsme přenesli tradici na hokej,“ okomentoval fakt, že právě toto je typické pro zápasy amerického fotbalu, Bill, fanoušek Rangers.

Jeho parťák Leo zase na konto toho, že se utkání o něco odložilo, prohodí: „Aspoň si dám o dvě piva víc. Není kam spěchat.“

Fanoušci se ale přeci jen začali přesunovat na stadion. Pro člověka, kdo je na takové události poprvé, jde zážitek za zážitkem. Neuvěřitelný počet lidí, působivá hymna, stíhačky nad stadionem a v neposlední řadě také okolí ledové plochy. Pořád se něco dělo, navíc bylo velmi umě vyzdobeno.

Pak už to přišlo, oba týmy do akce. Skvělý hokej, místy velmi tvrdý, ale právě to zvedalo diváky ze sedaček. Stačil jeden hit nebo skrumáž a fanoušci to brali jako jasný podnět – zvedni se a křič! K tomu plno gólů a skvělé drama. Fanoušci Rangers, kteří byli slyšet více, jeli domů jistě spokojenější, nicméně ti, kteří podporují klub z Long Islandu, mohli být na svůj tým hrdí.

Jasně, hokej to nebyl nejlepší. Podmínky nebyly ideální a liga dokonce uvažovala, že by v polovině třetí třetiny prohodila strany. Tak, aby měly oba týmy kvůli větru stejné podmínky. „Všichni odvedli skvělou práci. Led přirozeně nemůže být takový jako v arénách, ale vím, že všichni dělali, co mohli,“ přikývnul po utkání Mika Zibanejad, centr Rangers.

Jak ale člověk zjistí, o hokej prostě tolik nejde. Zvednout během dvou dní ke dvěma zápasům 160 tisíc lidí? Kdyby to fanoušky nebavilo, asi by tam nechodili. Berou to jako společenskou akci, na které uvidí nejen zápas, ale také legendy (nastoupení byli například Mike Richter nebo Henrik Lundqvist) i své kamarády. A mnozí si odnesou zážitek na celý život. Tak jako já.

