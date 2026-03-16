Na trestné lavici slaví klubko Letců! Jak se v pravý čas ozývá DNA rváčů z Broad Street

23. dubna 18:55Tomáš Zatloukal
Flyers byli kdysi postrachem celé NHL. Částečně kvůli hokejovému kumštu, protože takový cukrovkář Bobby Clarke byl fortelný plejer, ale hlavně díky důrazu, tvrdosti a surovostem. Když v sedmdesátkách dvakrát získali Stanley Cup, přezdívalo se jim Broad Street Bullies. Na slavnou éru částečně navázali v devadesátkách, když řádila slavná a obávaná formace vedená Ericem Lindrosem a výmluvnou přezdívkou "Legie zkázy". Rick Tocchet byl u toho. A nechybí ani teď.
Čím Philly v bitvě o Pensylvánii poráží Pittsburgh?
Ano, je tu mladický elán ztělesněný Porterem Martonem.
Spousta umění, jako v případě vyhlášeného kejklíře Trevora Zegrase.
Zeď v kleci díky životní sezoně a formě Dana Vladaře.
Neméně důležitá je ovšem rezonance philadelphské DNA. Sean Couturier, Travis Konecny, Garnet Hathaway a další umí být tuze nepříjemní. Dostali se Sidneymu Crosbymu a spol. pod kůži.
Ostatně hrající legenda a lídr Pens označil mač číslo 3 za cirkus.
A v takové divočině si parta pod vedením Toccheta, kdysi rtuťovitého forvarda a dnes výjimečného motivátora na střídačce, libuje.
Vyloženě symbolické pro tuto sérii, v tuto chvíli překvapivě jednoznačnou, byly tři momenty z poslední partie.
Zaprvé bouřlivá reakce Hathawaye, kterou nejspíš přesvědčil pány v pruhovaném, že Crosby přidal na bolestivosti letmého úderu holí tolik, že si to zaslouží vyloučení.
První za přehrávání v kariéře!
Marně se Crosby bránil: "Vůbec nechápu, že jsem skončil s trestem za simulování."
Třeba dostal do nosu, hlavně zespodu to umí být cítit, třeba to fakt bylo tuze nepříjemné a samozřejmě byl zaskočený, ale na led se skácel tak, až ho přirovnávají k Neymarovi a dalším fotbalovým hercům.
???? Flyers 1st Power Play Goal in Series Ties Game 3‼️
Trevor Zegras scoring his 1st playoff goal
Další okamžik? Rozdováděný soutěživec Konecny pokřikoval na Bryana Rusta, vyzýval ho k bitce, dokonce shodil rukavice... Nepochodil. Působilo to jako další ukázka rozdílného nasazení obou stran.
A třetí situace? To když Zegrasův gól oslavovali hráči na trestné lavici. Ne jeden. Ne dva. Ale celé klubko! Jako vystřižené z kultovní klasiky Slapshot o drsných bratrech Hansonových.
Nebo reinkarnace "zlých mužů ze Široké ulice" ze sedmdesátek.
Ve městě bratrské lásky mají důvod propadat hokejové horečce. Na tenhle mančaft, co evokuje zlatou éru, jsou právem pyšní. Tohle je hokej značky Philadelphia Flyers.