Na programu jediný duel. Blues zajíždí do Winnipegu

NHL své fanoušky v posledních dvou dnech pořádně šetří. V neděli pouze dva zápasy, v noci na úterý dokonce pouze jeden. Rozhodně jde ale o zajímavý duel. Do Winnipegu totiž přijede St. Louis.

Ačkoli Winnipeg Jets měli skvělý start do sezóny, nedávné výsledky nejsou dobré. Jets prohráli třikrát v řadě a pětkrát z posledních sedmi zápasů, naposledy v sobotu 0:4 s Philadelphií Flyers.

Největším problémem je, že v tomto období vstřelili v průměru 2,14 gólu na zápas, což stačí jen na 30. místo v lize. Sezonní průměr přitom činí 3,18. Bez ohledu na to, co se stane v pondělí, půjdou Jets do přestávky na druhém místě Centrální divize za prvním Dallasem.

Blues čeká dlouhá přestávka, celých jedenáct dní. I proto potřebují nutně vyhrát, play off se totiž velmi výrazně vzdaluje. Bilance Blues (23-24-3) totiž rozhodně nijak povzbudivá není. V Centrální divizi jsou šestí, osm bodů za Coloradem Avalanche, které je čtvrté příčce a které drží druhou divokou kartu.Po zápase s Winnipegem bude mít St. Louis navíc odehráno o tři zápasy více než Colorado.

Blues navíc prohráli čtyřikrát v řadě, naposledy v sobotu 2:4 s Avalanche, což jen prohloubilo propast. Jinými slovy, pokud se St. Louis rychle nedá dohromady, bude moct přijímat nabídky na své nejlepší hráče a prodávat je.

Suma sumárum, setkají se dva týmy, jejichž forma je vzdálená od té dokonalé. Do All-Star přestávky nechce ale nikdo jít s prohrou.

