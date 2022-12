Na posily není prostor. V Coloradu musí pomoct parta neznámých

Když vám chybí pět elitních útočníků, víte, že máte problém. Colorado to nyní pociťuje na vlastní kůži – a je to krajně nemilé. Porážky se začínají sčítat, což v Centrální divizi není nic příjemného. Zachrání Avalanche některý z jiných týmů?

Naznačujeme pochopitelně možnou výměnu. Ta se ale jeví velmi nepravděpodobně. Problémy, které by pod platovým stropem vznikly, by totiž přinesly více škody než užitku. Colorado totiž moc místa na manévrování nemá, musel by odejít někdo s velkým platem.

A jelikož by Avalanche rádi zopakovali poslední mistrovský úspěch, nedá se předpokládat, že by odešel některý ze štědře placených lídrů týmu. Problémem je, že se pomalu začíná vyjasňovat čelo divizní tabulky. A Colorado tam není.

Pomalu začíná odskakovat Dallas s Winnipegem. Kolem 27 bodů, které zatím Colorado má, se plus minus motá silná Minnesota i stále ambiciózní Nashville a St. Louis. Avalanche tedy nečeká žádný lehký boj, zvlášť když připomeneme, že ho musí absolvovat bez MacKinnona, Landeskoga, Helma, Lehkonena, Ničuškina a Rodriguese.

V sestavě se tak naposledy proti Bostonu objevila jména, která možná neznají ani ti nejostřílenější fanoušci NHL. Svůj pátý zápas odehrál Sampo Ranta, zápasy po jednotkách počítá také Ben Meyers, ten premiérový zažil Cal Burke. Jediným „ostříleným“ borcem“ byl Charles Hudon.

„Jako skupina se společně budou učit, o čem NHL je,“ dodal k tomu trenér Jared Bednar.

Například Burke debutoval v NHL ve svých pětadvaceti. Zkusil to ve čtvrté lajně. „Hrál tvrdě, věřil si. Je to opravdu tvrdě pracující hráč,“ pochválil svěřence Bednar.

Zajímavý příběh píše také Hudon. Ten v NHL hrál naposledy v březnu 2020, tedy těsně před pandemií. V té době měl zkušenost s NHL za sebou, počítá druhou stovku utkání, a tak se rozhodl, že nebude pendlovat mezi farmou a NHL a zkusí něco jiného. Na rok z toho bylo Švýcarsko. A aniž by se nadál, hrál v prvním útoku Colorada.

„Byl fantastický, asi jeden z našich nejlepších hráčů na ledě,“ uznale dodal Bednar.

Je jasné, že nebýt vlny zranění, ani jeden ze zmíněných by se prvnímu týmu nepřiblížil. Neštěstí jednoho ale přináší štěstí druhému. A právě tyto momenty musí takoví borci využít na maximum.

