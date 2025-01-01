Na podzim bude hrát americký fotbal, poté přesedlá na hokej. Prospekt Chicaga má zajímavý program

23. srpna 16:41Jakub Ťoupek
Že si v mladém věku člověk zamiluje dva sporty, není nic neobvyklého. Že je hraje se také stává často, ale fakt, že je na obou frontách na okraji profesionální smlouvy je nevídané. Mason West prošel letos draftem poté, co si jej přivlastnilo Chicago na samotném konci prvního kola. Na podzim se bude ale mladý Američan pokoušet vyhrát minnesotský titul v americkém fotbale.
„Ve fotbale se mi to ještě nepovedlo, takže to chci změnit. Také chci zůstat věrný svému týmu, protože si myslím, že mě potřebuje," líčil 17letý Američan West webu NHL.com. West zastává klíčovou pozici quarterbacka a jeho kvalit si všimlo hned několik univerzit. Ty chtěly, aby po střední škole pokračoval s americkým fotbalem právě u nich. Nakonec ale bude pokračovat s hokejem.
Na konci roku, po konci sezony amerického fotbalu, se definitivně přesune z trávníku na led. Bude nastupovat za Fargo v americké juniorce USHL, kterou už si krátce vyzkoušel a poté zamíří na Michiganskou státní univerzitu v prestižní soutěži NCAA.
„Myslím, že když se budu soustředit jen na jeden sport, můžu se v něm hodně zlepšit," říkal týmům začátkem června na Scouting Combine, akci NHL pro mladé hokejisty mířící na draft. Až tam, pár týdnů před samotným výběrem talentů, se rozhodl upřednostnit jeden sport před druhým.
Pokud by se nerozhodl věnovat se hokeji naplno, nemusel by být ani draftován. Takhle o něj mělo Chicago takový zájem, že za posun na 29. místo obětovalo ve prospěch Caroliny hned tři nižší výběry včetně toho o 5 pozic později. Doplnil tak v prvním kole Antona Frondella a Václava Nestrašila, kteří byli také draftováni Blackhawks.
Podle Coreyho Pronmana z The Athletic by z téměř dvoumetrového Westa mohl vyrůst útočník do druhé nebo třetí formace, pokud tedy naváže na dobrou středoškolskou produktivitu. „Patří do prvního kola, má na to fyzické parametry, rychlost i dovednosti. Také se ale jako multisportovní talent zavázal, že na podzim 2025 bude hrát americký fotbal, než odejde do USHL. Vzhledem ke zřejmým rizikům, které se s tím pojí, je to obrovský hazard," napsal Pronman.
Hazard to pro Chicago určitě je, pověsit brusle na půl roku na hřebík a poté se pustit do juniorských soutěží může pro Westa být velký skok. Sám ale říká, že vidí v jeho dvou přednostech podobnosti. „Jsem takovým quarterbackem i na ledě. Skenuji prostor, přihrávky beru jako svoji nejsilnější stránku. To se snažím trochu převzít z amerického fotbalu.“
Tým z Windy City má velké množství různých prospektů, ke kterým Mason West patří. Jako polehčující okolnost se mohlo ukázat i právě množství talentů v systému, které může dát Chicagu větší možnost riskovat. Zda bude West jednou z klíčových postav Jestřábů je ale nyní těžké odhadovat, talent a píli mladý Američan rozhodně má.
