Na New York jsem si zvykl, říká Chytil. Zdravotní komplikace? Zůstávám pozitivní

(NEW YORK, od našeho zpravodaje) Filip Chytil se vrátil do sestavy Rangers po sedmi zápasech, které vynechal kvůli nespecifikovanému zranění v horní části těla. „Nikdo nezná mou hlavu líp než já. Cítil jsem se stoprocentně,“ vysvětluje, proč naskočil už do domácího duelu proti Montrealu. Při svém návratu byl u vítězné trefy Kaapa Kakka 23 sekund před koncem zápasu, která znamenala přerušení série pěti porážek.

Po zranění jste rovnou naskočil do první formace, odehrál přes šestnáct minut. Jak jste se cítil?

Odehrál jsem asi nejtěžší zápas v sezoně. Bylo pro mě nepříjemné, že jsem vypadl z herní pohody, kterou jsem před zraněním měl. Každým střídáním jsem se snažil propracovat zpět do módu, jakým jsem sezonu nastartoval. Pomohlo mi, že jsem měl už v první třetině dobrá střídání, která mě nakopla. Teď už snad bude všechno v pořádku, vydrží mi zdraví a budu pokračovat dál.

Byl váš návrat naplánovaný, nebo záleželo, jak se budete cítit?

Naplánované to nebylo. Šli jsme den ode dne a hodně jsme se o tom bavili s trenéry. Ale nikdo nezná mou hlavu líp než já. Cítil jsem, že by to mohlo být lepší a vyvíjelo se to dobře. Ale hlavně se musíte cítit stoprocentně v pořádku, což je důvod, proč jsem dnes hrál.

„Odehrál jsem asi nejtěžší zápas v sezoně.“

Když jste se v souboji se San Jose zranil, byl jste nervózní, že se mohlo opět stát něco s vaší hlavou?

Možná, až nastane čas v budoucnu, můžeme si sednout a promluvit si o tom, co se stalo během minulé sezony nebo před dvěma týdny. Teď ale není ten správný čas. Znám svoje tělo a vím, co se děje s mou hlavou. Byly to těžké momenty, ale zůstávám pozitivní. Užívám si, když je příležitost hrát a moje tělo je v pohodě. Skočil jsem zpět do toho po dvou týdnech a jsem rád, že jsem mohl hrát.

Během vaší absence Rangers prohráli pět zápasů v řadě. Měl jste o to větší chuť naskočit a pomoct?

Nebylo jednoduché sledovat zápasy, ve kterých jsme prohrávali, a já nemohl naskočit. Jsem rád, že jsem mohl tentokrát být na ledě a neúspěšnou sérii jsme prolomili.

„Nebylo jednoduché sledovat zápasy, ve kterých jsme prohrávali, a já nemohl naskočit.“

Proti Montrealu to vyšlo, ale nakonec jste se na výhru nadřeli.

Nebylo to nejhezčí, ale důležité je, že jsme vyhráli. Po pětizápasové šňůře, kdy se nedařilo bodově ani herně, jsme získali dva body. Je to pro nás první krok v tom, abychom se dostali ze smolnějšího období.

Cítil jste z atmosféry v kabině, že už opravdu potřebujete vyhrát?

Já se na to popravdě moc nesoustředil. Samozřejmě, když pětkrát v řadě prohrajete, ničemu to nepomůže. Ale takové série občas v sezoně jsou. Potřebovali jsme výhru jako sůl. A jak jsem říkal: I když to nebylo nejhezčí, hlavně, že jsme ji vybojovali.

„Už jsem si tu celkem zvykl. Se snoubenkou jsme si našli zázemí.“

Tři z vašich čtyř gólů padly v početní výhodě. Je to vaše silná stránka. Co ale naopak dře?

Určitě hra pět na pět, je to náš trn v patě. Musíme z toho najít cestu ven, stejně jako ze série pěti proher. Proti Montrealu to už bylo podle mě trochu lepší, ale pořád musíme trochu více soustředit na defenzivu. Gólmani nás nemůžou zachraňovat každý zápas. Musíme jim ten život udělat trošku příjemnější.

Kapitán Trouba shodil už ve druhé minutě rukavice. Co taková věc s týmem udělá?

Pomohl tím týmu, nastartoval nás. Dostal tím i fanoušku do varu. Hrálo se nám potom samozřejmě trošku jinak.

This is the energy the #NYR needed. All it takes is a moment ,shift, then period to regain what was lost. Confidence.



(@DaveyUpper)

pic.twitter.com/hSf2r0JNH3 — Matthew P. Mugno (@mugnoma) November 30, 2024

V New Yorku Rangers jste letos odstartoval sedmý ročník. Cítíte se tu jako doma?

Je to už dlouhá doba, utíká to strašně rychle. Už jsem si tu celkem zvykl. Se snoubenkou jsme si našli zázemí. Je to samozřejmě město, které je ve velkém ruchu: spousta lidí, aut, těžká doprava. Ale za ta léta jsem si zvykl a je to pro mě jednodušší.

Během přípravy na sezonu jste se v New Yorku potkal s prezidentem Petrem Pavlem. Jaké to bylo setkání?

Vůbec bych neřekl, že by se přijel podívat na zápas, a už vůbec ne na připravný. Vím, že měl v New Yorku nějaká jednání. Lidi okolo něj se mi ozvali, že by bylo pěkné, kdyby mohl přijít na zápas. Samozřejmě mi to udělalo radost a zařídili jsme to, hned jak byla příležitost. Nikdy by mě nenapadlo, že bych se mohl setkat s českým prezidentem a už vůbec ne v New Yorku po zápase. Je to velmi příjemný člověk a byla to pro mě skvělá zkušenost.

HEY HEY HEY.



What a Finnish. pic.twitter.com/joOySvMu7k — New York Rangers (@NYRangers) November 30, 2024

Share on Google+