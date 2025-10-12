Na Nečase si dělají zálusk třeba Rangers. Podle zdrojů z ligy v Coloradu nezůstane

10. října 13:30David Zlomek
Už teď se zdá, že angažmá Martina Nečase v Coloradu bude mít krátké trvání. Český útočník sice vstoupil do sezony parádně, dvěma góly pomohl Avalanche porazit Los Angeles 4:1, ale zákulisí NHL mluví jasně: v Denveru dlouho nezůstane. „Byl bych v šoku, kdyby tam dohrál sezonu, natož aby podepsal novou smlouvu,“ uvedl pro server RG jeden ze zkušených ligových skautů.
Nečas patří mezi poslední velká jména, která mohou v létě 2026 vstoupit na trh volných hráčů. Po podpisových bombách Connora McDavida, Kylea Connora a Jacka Eichela se z kdysi hvězdné sestavy UFA stal výrazně chudší seznam. A právě to zvyšuje hodnotu českého forvarda, který má letos poslední rok kontraktu s cap hitem 6,5 milionu dolarů.
Z pohledu Avalanche je situace komplikovaná. Klub musí příští léto řešit novou smlouvu s Calem Makarem, jenž bude chtít pořádný kontrakt. Očekává se, že nový smlouva elitního beka by mohl přesáhnout 17 milionů dolarů ročně. A i když se platový strop ligy zvedne, v Denveru už teď počítají každý dolar.
„Je to jednoduchá matematika. Nečase si prostě nebudou moct dovolit,“ uvedl zdroj blízký organizaci pro zmiňovaný portál. „Otázkou je jen, jestli ho klub využije jako posilu pro vlastní tažení v play off, nebo ho pošle jinam, aby za něj ještě něco získal.“
Pokud by Colorado skutečně sáhlo k výměně, čeká se o Nečase bitva. Zájem údajně přetrvává u Toronto Maple Leafs a New York Rangers, kteří o něj usilovali už během jeho působení v Carolině. „Kdyby se Rangers vrátili do boje o play off, dávám jim velkou šanci,“ uvedl zdroj.
Na scéně se ale objevují i méně očekávaní hráči. Anaheim Ducks, kteří mají k dispozici přes 12 milionů dolarů pod stropem a přetlak mladých prospektů, by mohli nabídnout balík, který Coloradu dá smysl. Ve hře by mohly být také Philadelphia Flyers či San Jose Sharks, pokud by šlo o výměnu s následnou dlouhodobou smlouvou.
Sám Nečas působí, že ho přestupové spekulace nechávají chladným. „Samozřejmě to slyším, ale nijak mě to nepřekvapuje,“ řekl pro The Denver Gazette. „Spousta z těch věcí není pravda. Já vím, jak to ve skutečnosti je, a nepotřebuju to nikomu dokazovat.“
