Na MS? Nikdy víc! Tkachukovi debut zhořkl, schytal výprask od Kanady i výtky za divadlo

31. května 16:00Tomáš Zatloukal
Měl to být serózní útok na výjimečný historický počin. Matt Tkachuk se jako první Američan mohl probít do Triple Gold Clubu, vybrané společnosti sdružující vítěze olympijského zlata, Stanley Cupu a také mistrovství světa. Jenže ve Švýcarsku zůstal starší ze synů legendárního Big Walta od zápisu do dějin hodně daleko. Ve čtvrtfinále musel zkousnout debakl 0:4 od arcirivalů z Kanady, navíc schytal výtky od rozhodčího i fanoušků za simulování.
Byl to zvláštní turnaj v podání jednoho z tahounů floridských Panterů.
Až připomínal něj samotného - mnohovrstevnatého borce, který umí střídat polohy energického rebela, zručného kejklíře, provokativního glosátora i ryzího rabiáta. Tkachuk nejprve pozdvihl nejedno obočí, když se připojil k repre až v průběhu základní skupiny.
Kdo se na něj těšil v prvních mačích, překvapeně a zklamaně ostrouhal. Marně prstem hledal na soupisce obhájců titulu.
Jakmile ovšem osmadvacetiletý rodák z arizonského Scottdale dorazil, nezůstal své pověsti téměř nic dlužen. Co se týče ofenzívy, až do klíčového derby proti nenáviděným Kanaďanům exceloval. Do čtvrtfinále vstupoval s bilancí sedmi bodů (4+3) za čtyři zápasy!
Skvostná bilance. Z celého mančaftu byl lepší jen Tommy Novak, o bod... ale ten také hrál od samotného úvodu podniku. Kdo ví, jak by se MS vyvíjelo, kdyby to samé platilo o Tkachukovi... Třeba by střet zámořských velmocí přišel později, třeba až ve finále...
"Nároďák" totiž při čekání na svou největší star tápal. Herně i výsledkově.
Tkachuk tak dorazil na jinou akci, než na kterou se přihlásil. I kvůli tomu, že nejspíš příliš nečekal, že ostatní adepti na medaili ještě tolik posílí a ohlásí, třeba až po volbě kapitána, velká jména. Jeden příklad za všechny? Sidney Crosby...
Seběhlo se to ale zkrátka takto a už první vyřazovací partie byla pro USA skutečně obří výzvou. A proti soků z opačné strany 49. rovnoběžky neměli "Chucky" a spol. nárok. Tkachuk se snažil s jednoznačným vývojem něco udělat, nezabalil to... a znáte to, zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Teatrálně se pokusil získat přesilovku.
Jenže rozhodčí mu na to neskočili. Snad aby byl kalich hořkosti vrchovatý, vyslechl si od jednoho z nich: "Matte, tohle nedělej! Máš na víc, tohle je pod tvojí úroveň."
Dvojku za simulování nedostal, mezinárodní ostudě se ale nevyhnul. Kdekdo se mu vysmál...
Po vyřazení byl upřímný, až břitký. Tak jako to umí všichni z téhle slavné hokejové famílie.
"Na mistrovství světa se už nikdy nechci vrátit," prohodil. A pak přidal i přece jen diplomatičtější kontext: "Nechci na takový turnaj, stojím o to hrát pokaždé o Stanley Cup. Pokud se z jakéhokoliv důvodu někdy na MS vrátím, třeba dostaneme další šanci na Kanadu vyzrát."
Amerika je každopádně sesazena. A Tkachukova kompletace hokejové "trojkoruny" se odkládá.