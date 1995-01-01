Na Kämpfa už se dělá fronta. V řadě očekávaný zájemce, může taky vytvořit českou kolonii

15. listopadu 10:00David Zlomek
Sotva Toronto oficiálně ukončilo smlouvu s Davidem Kämpfem, ligou se okamžitě rozběhly telefonáty. Trvalo jen pár hodin, než se objevily první týmy, které by o třicetiletého centra rády usilovaly. Podle Elliotta Friedmana z 32 Thoughts patří mezi nejrychlejší zájemce Vancouver a Pittsburgh.
Vancouver dává největší smysl. Canucks se potýkají s rozsáhlým úbytkem na pozici centra. Filip Chytil i Teddy Blueger jsou mimo hru na delší dobu a za Eliasem Petterssonem se sestava začíná propadat. Max Sasson, Aatu Räty a čerstvě příchozí Lukas Reichel momentálně drží posty, které by za normálních okolností patřily spíše hráčům ze širší sestavy.
Kämpf by nepřišel jako spása, ale jako jakýsi stabilizátor. V Torontu odehrál 301 zápasů, nasbíral 85 bodů a přes 51 procent vhazování.
Pro tým, který zoufale potřebuje zkušeného centra do spodních linek, je to přesně typ hráče, který dokáže rychle zapadnout. Navíc by mohl vytvořit českou kolonii, kromě Chytila hraje na západě Kanady i Filip Hronek. V klubu je také brankář Jiří Patera.
Zájem Pittsburghu je spíš otázkou vztahů než potřeby. Kyle Dubas, tehdy v Torontu, byl tím, kdo Kämpfa přivedl v roce 2021. Logicky tedy sleduje, zda se neobjeví možnost, jak si jej přivést znovu. Problém je, že Penguins už mají Crosbyho, Malkina i Hayese, a navíc dlouhodobě deklarují, že chtějí omladit, ne přidávat další třicátníky.
Do hry se mohou vložit i další týmy. Montreal i New Jersey mají problém se spodní šestkou a shánějí levné posily, které zvládnou oslabení těžší defenzivní minuty. Ale tempo, jakým se kolem Kämpfa začínají objevovat jména, naznačuje, že se na trhu dlouho neohřeje.
