Na harleji do finále? Kouč Dallasu má tahouna z mistra záskoků, jemuž sebral Mexiko

Ten zápas mohl mít symbolického hrdinu. Marka Scheifeleho, který nastoupil i přes skon svého otce. A ano, jedna z opor Tryskáčů z Winnipegu byla hodně vidět, dokonce skórovala, nicméně mač číslo 6 se nakonec stal pečetí na nové vizitce Thomase Harleyho. Z perspektivního machra je ligová hvězda, co navíc překročila v play-off svůj loňský stín!

Harley?

To on se postaral o to, že Dallasu nezlomila vaz absence jiného beka na H. Mira Heiskanena. Finského všeuměla s pověstí jednoho z vůbec nejlepších plejerů na svém postu.

“Upřímně, kdyby Thomas tak suverénně nezacelil mezeru v naší sestavě po Mirovi, asi bychom tu neseděli,” říkal Peter DeBoer, kouč Stars, na startu play-off.

A nebyl jediný, kdo si povšiml, že třiadvacetiletý Američan se v nekritičtější chvíli z ledu nevytratil, ale naopak si osvojil roli zadáka číslo 1.

Za Heiskanena zaskočil ve druhé polovině základní části tak skvěle, že se jeho jméno začalo objevovat mezi kandidáty na zisk Norrisovy trofeje (byť mezi třemi finalisty nakonec chybí). “To je mazec, považuji si toho,” reagoval.

Okamžitě ale dodal: “Ve výsledku ale na takových věcech nezáleží. Pokud se nepředvedete i v play-off, tak na tom příliš nesejde.”

Sám cítil dluh z loňska. To mu vyřazovací boje nesedly, ještě úplně nevěděl, jak takové partie hrát. Jeho příspěvek pak Dallasu citelně chyběl. I pro to bylo finále Západní konference konečnou.

Letos může být jízda delší. Hvězdy sice stojí proti stejnému soupeři, ale jiným Harleym. Současná verze je zkušenější, vyzrálejší. A povzbuzená životním večerem.

Vždyť bilancí 1+1 zařídil postup. Vítězný gól série zapsal v prodloužení jako třetí nejmladší zadák v dějinách NHL. Rychlejší byli jen Babe Pratt a jistý Bobby Orr...¨

“Vyskočil jsem radostí tak vysoko, že jsem nejspíš překonal i svůj výkon z přípravného kempu,” prohodil.

Celkově je na 11 bodech, jen Mikko Rantanen je produktivnější!

Na ledě už zase Harley válí vedle Heiskanena, který se během druhé rundy vrátil. Do té doby defenzíva Stars byla na Harleym jednoduše závislá.

“Bylo to trochu jiné hrát bez něj, protože mi po boku chyběl obránce světové úrovně, který by mi vypomohl,” srovnával Kanaďan s pětapadesátkou na zádech.

Neocenitelná pro něj byla účast na turnaji 4 Nations Face-off, kam přijel za DeBoerem jako narychlo povolaný náhradník za Sheu Theodorea a po skvělých výkonech oslavil s repre zisk titulu.

Přitom už měl sbaleno na dovolenou do Mexika, cílil na slavné pláže Cabo.

“To bylo to nejlepší, co se mohlo přihodit jemu a našemu týmu,” míní DeBoer. Harleyho trenér i na zmíněném novátorském podniku. „Zjistil, že stačí na takové úrovni a proti elitním borcům a ve zbytku sezony ještě povýšil svou hru.”

Náhle si v NHL troufl na ještě odvážnější kejle, začal diktovat tempo hry, nabral sebevědomí. Tak to popisuje DeBoer. Těžko nesouhlasit. Harley se rozjel tak jako nikdy dříve.

Další zastávka? Repete proti edmontonským Olejářům. Série.

