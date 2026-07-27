Na Crosbyho si hrával, teď je s ním v mančaftu! Zatím bez hvězdnějšího bráchy

1. srpna 17:55Tomáš Zatloukal
Jedním z motivů, proč GM Pens Kyle Dubas angažoval Nicka Robertsona, nepochybně bylo pošilhávání po jeho slavnějším, produktivnějším sourozenci. Jason pro tuto chvíli nedorazil, nicméně šance žije. Vždyť s dallaskými Stars podepsal jen na rok a osud má své moci. Je ovšem přezíravé dívat se na mladšího z hokejového bratrského tandemu jen touto optikou, Pittsburgh v něm získal i solidního hokejistu, který zakončil minulou sezonu se ziskem 32 bodů a 75 hity (v obojím 9. místo v rámci týmu).
Z Nicka nejspíš nikdy nebude úplná superstar.
Kluk z plakátu, největší lákadlo fanoušků.
Nepochybně ale zkvalitní ofenzívu Tučňáků a navíc pro to udělá naprosté maximum. Není to žádný flink či potížista, jeho extra motivace pak nosí číslo 87 na zádech. Prvávě Sidney Crosby byl jeho idolem, k němu vzhlížel. A dokonce, jak sdílel populární klub ze Steel City na sítích, si na Crosbyho kdysi na základce hrál.
Když měli děti ukázat, čím by se jednou měli živit, narazil si na sebe čapku s logem Pens a navlékl se do dresu se sedmaosmdesátkou.
Muselo pro něj znamenat svět, když mu právě Crosby jako první napsal po červencovém trejdu (k torontským Maple Leafs putovalo čtvrté kolo v draftu 2028). Na uvítanou.
„Bylo to od něj pěkné. Sidney je legenda našeho sportu, obdivuju na něm jeho vůdcovství, hokejové kvality, všestrannost. Chci se od něj učit, okoukat, jak na sobě dře a jak se o sebe stará,“ říká Robertson.
Some things are just meant to be ???? pic.twitter.com/8JubG3FdSc
— Pittsburgh Penguins (@penguins) July 27, 2026
S Crosbym se na ledě potkal nejednou jako soupeř, to poslední měření sil bylo však výjimečné. Po zápase se totiž spolu setkali a „Sid“ daroval Robertsonovi podepsanou hokejku.
Zamířila doma na zeď – relikvie k pohledání.
Robertson se v Pittsburghu potká nejen s Crosbym, ale také se starým známým – generálním manažerem Dubasem, to on kdysi (2019) draftoval Američana s filipínskými kořeny.
Dobře ho zná, ví, co od něj čekat. Třeba slušný přísun bodů při nízké minutáži – vždyť v ročníku 25/26 hrával jen 12 minut a 40 sekund za večer a přitom stihl 16krát skórovat a stejněkrát zapsat asistenci. Navíc se dostává věkem do těch nejsilnějších let kariéry.
Robertson byl blízko přestupu k Modrokabátníkům z Columbusu, nakonec je z něj Tučňák. V kapse má novou smlouvu na dva roky ve výši 6,5 milionu dolarů. A Dubas se netají tím, že stojí i o příchod Jasona.
Věříte, že mu plán vyjde a Pittsburgh získá prvotřídní ofenzivní eso, do jisté míry Crosbyho nástupce?