My, šampioni (26. díl): Páteř ofenzívy? Bergeron s umělou ploténkou!

Je jich 27. Jako kdysi pánů na Starém městě. Navždy ovšem na ně nebudou upomínat bílé kříže, ale jména vyrytá ve stříbře. O kom je řeč? O letošních šampionech NHL. V krátkých medailoncích se NHL.cz zastaví u každého z nich. V předposledním díle u Jacka Eichela. Borce věčně srovnávaného s Connorem McDavidem. Na Stanley Cupy od letoška vede 1:0!

Floutek.

Potížista.

Machýrek.

Sólista.

Tisíc a jednu nálepku dostal Eichel (nejen) od fanoušků Sabres. Ostatně na něj při návratu do Buffala bučeli.

Božsky nadaný Američan se s klubem od Niagarských vodopádů nerozešel v dobrém. Poštval si proti sobě mnohé. Sám byl zdeptaný, unavený, frustrovaný. A že by mu zámořský tisk zrovna stranil? To se také říct nedalo.

Když rok a půl po trejdu do Vegas líbal Stanley Cup, musel cítit ohromnou satisfakci.

Získal stříbrný punc na to, že bylo dobře stát si za svým. Risku s kariérou, pověstí i zdravím navzdory.

Asi dobře víte, že mu Buffalo nedoporučovalo operaci, kterou před ním žádný hokejový profík nepodstoupil. Že nesouhlasilo s tím, aby si nechal vpravit do krku umělý obratel. Společně s nespokojeností se směrem, kudy Šavle kráčí, to byl klíčový důvod k žádosti o trejd.

Kurážné, byť kdekým kritizované.

Eichel ovšem rychle ukázal, že v něm chyba nebyla.

9. listopadu 2021, v předvečer operace, zašel na večeři s rodiči. Potřeboval podpořit, uklidnit, povzbudit. Den nato podstoupil průkopnický zákrok, o který se na denverské klinice postaral Dr. Chad Prusmack.

16. února 2022 debutoval. "Možná to bude znít jako klišé, ale je pro mě ctí každý den chodit na stadion a mít šanci obout brusle a vyjet na led. Občas se musím štípnout, abych tomu uvěřil," povídal.

Eichelovy zlaté ručičky:

A 13. června 2023 vystoupal na hokejový Olymp!

Ač má v tváři výraz drzého suveréna, občas pochyboval. Povede se operace? Vrátí se k hokeji? Dostane se na dřívější úroveň? Nebo mu všechno bouchne do obličeje? O to větší zadostiučiní to bylo...

U Golden Knights dalece předčil očekávání, pokud jde o podřízení se týmové taktice i úpravám vlastní hry.

"Chtěl jsem po něm, aby se stal hráčem platným na obou koncích kluziště. Po vzoru Patrice Bergerona s Davidem Krejčím," zopakoval, už coby trenér čerstvých šampionů NHL, Bruce Cassidy. Bergerona dlouho koučoval, dokonale znal jeho hru. A Eichela skvostně "nabrífoval".

Drobné srovnání ze základní části?

Eichel odebral 47 puků, o 11 víc než Bergeron. A jen třikrát byl vyloučený, zatímco frankofonní Kanaďan, jedna z legend bostonských Bruins, si odpykal 22 trestných minut. Ano, údajně sobecký šutér je na cestě stát se jedním z nejlepších všestranných centrů v NHL.

Už teď byl zcela klíčovou postavou při cestě za Stanley Cupem. Nastřádal nejvíc bodů, 11krát skóroval a plnil si defenzivní povinnosti minimálně na chvalitebnou. Klobouk dolů!

Pryč jsou obavy, že jediné, co v dresu Zlatých rytířů předvede, je roztočení sirény, čímž se krátce po předloňském trejdu uvedl v T-Mobile Areně.

Krk drží, odolal i tvrdým úderům ve finále od floridských Panterů, kteří po něm šli snad ještě okatěji než edmontonští Olejáři po Alexi Pietrangelovi. Vegas, jak už má samotné město v DNA, s jeho transferem riskovalo. Ale vyplatilo se.

Padl jackpot!

